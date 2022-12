Recibió la invitación a la boda de su hermana, pero un detalle le resultó sumamente “egoísta”: “No quiere que vayas”

escuchar

Los casamientos pueden ser, para algunas parejas, el evento más importante de sus vidas, por lo que optan por realizar un gran esfuerzo en una fiesta memorable sin importar el costo, lo que podría afectar la asistencia de algunos de sus invitados. En este contexto, una novia de Reino Unido fue duramente criticada en el foro Mumsnet, debido a que su hermana la expuso por su actitud “egoísta” por hacerle gastar unos US$610 para viajar al destino de su boda.

La hermana de la prometida explicó que la pareja planeaba celebrar su casamiento en las Islas del Pacífico. Por lo que tendría que viajar por alrededor de 30 o 40 horas de distancia y gastar una suma costosa para asistir. Además, para complicar el asunto, la mujer aseguró que su familiar le comunicó que ya no había espacio en la villa principal donde se iban a quedar, por lo que tendría que buscar otro alojamiento.

“Apenas podemos pagar esto, pero estamos felices de ir de todos modos por la experiencia y los recuerdos”, escribió en el foro. Sin embargo, lo actualizó después de recibir el anuncio del alojamiento: “Este cambio fue suficiente para que yo reconsiderara ir, pero mi hermano (quebrado, padre soltero) y mis padres van y creen que solo tenemos que aguantar”, agregó. La hermana de la novia expuso que además llevarían a dos niños menores de seis años, algo que dificultaría aún más su traslado por la isla.

¿Una novia “egoísta”?

Las bodas de destino se han convertido en algo muy popular en los últimos años Unsplash

La usuaria del foro explicó que la familia ya había pasado una situación similar cuando ella y su actual esposo estaban planeaban su casamiento en Tailandia hace 10 años. En aquel entonces, su hermana había acusado a los entonces novios de “egoístas”. Además, su entorno cercano le pidió que la boda fuera en la ciudad natal.

“Mi hermana y mi futuro cuñado reconocieron todo el estrés que pasamos al planificar nuestra boda y tratar de mantener a todos felices”, explicó la usuaria. Después subrayó que este nuevo viaje le generaría un gran gasto familiar y consumiría sus vacaciones: “Para ser sincera, desearía que simplemente se fugaran y tuvieran una pequeña fiesta en casa más tarde, pero no estoy segura de si estoy siendo irrazonable”, cerró.

Las críticas a la novia por el destino de la boda

La boda es el evento más importante de sus vidas para la mayoría de las parejas Unsplash

La publicación en el foro logró captar la atención de muchos usuarios que compartieron su opinión, en mayoría en contra de la novia. La comunidad la acusó de esperar mucho de su evento y sus invitados.

Uno de ellos escribió: “Es su elección casarse allí, lo cual está bien, pero no pueden esperar que gastes tanto dinero para asistir. Cualquiera que yo conozca que se haya casado en el extranjero ha hecho una fiesta más cerca. Honestamente, no me sentiría culpable en absoluto por no ir”.

Otro usuario compartió esta opinión y agregó: “Si las personas insisten en una boda de destino, deben estar preparadas para aceptar que no todos pueden asistir (...) Francamente, si yo fuera tú, no podría evitar recordarles cómo reaccionaron a tus planes originales de boda”.

Finalmente, un usuario más recomendó pensar detenidamente sobre si este viaje valdría la pena: “Si tu hermana no se molestó en dejarte un lugar en la villa principal, ¿realmente le importa que estés allí? Solo deséale suerte, se firme en cuanto a no ir y dile que la invitarás a cenar cuando regrese”, consideró.

LA NACION