Gobernadora de Virginia, sobre Donald Trump: “Sus aliados en el Congreso avivan la división a diario”

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, cruzó en redes sociales al gobierno de Donald Trump. La mandataria estatal apuntó contra el presidente republicano por impulsar la división política en Estados Unidos.

Qué dijo la gobernadora Spanberger sobre la “división” que genera Trump

Spanberger mantiene una postura firme contra las acciones del gobierno republicano. En ese marco, en un reciente posteo en X, se refirió al momento político que se vive en el país norteamericano.

mantiene una postura firme contra las acciones del gobierno republicano. En ese marco, en un reciente posteo en X, se refirió al momento político que se vive en el país norteamericano. “Sé que estamos viviendo en un tiempo de gran división. Y este presidente, su administración y sus aliados en el Congreso avivan esa división a diario”. Afirmó la gobernadora demócrata.

El mensaje de Spanberger en redes sociales contra la política de la administración Trump Captura de pantalla X Abigail Spanberger

En ese marco de tensión entre dirigentes, la mandataria estatal sostuvo que existe un interés común capaz de hermanar a los ciudadanos.

“Si hay una cosa que puede unificarnos, es la noción de que queremos mantener nuestras comunidades seguras y fuertes”, aseguró Spanberger.

Antecedentes de cruces entre Trump y Spanberger: la demanda que recibió la gobernadora de Virginia

Spanberger y el presidente Trump tuvieron varios cruces que, incluso, trascendieron lo político en el último tiempo. Uno de los más relevantes fue la demanda que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó contra la mandataria demócrata.

En junio, el gobierno de Trump inició una acción judicial contra Virginia, su fiscal general y el fiscal del condado de Fairfax. En dicha presentación judicial, el DOJ cuestionó dos leyes impulsadas por Spanberger que limitan las facultades de las agencias federales en el territorio estatal.

El gobierno de Trump había demandado a Spanberger por dos leyes de Virginia AP

La administración republicana argumentó que estas normas interfieren con sus competencias exclusivas en seguridad e inmigración. El fiscal general interino, Todd Blanche, calificó estas leyes como políticas “antifuerzas del orden” que ponen en riesgo a los agentes.

Uno de los puntos de fricción fue la ley SB 352, que prohíbe el uso de máscaras tácticas por parte de fuerzas de seguridad durante procedimientos oficiales. Esta norma exige que los agentes muestren una identificación clara con su nombre y el organismo correspondiente.

El DOJ sostiene que los estados no pueden regular la vestimenta ni los métodos operativos de los oficiales federales. Por su parte, el fiscal general adjunto, Stanley Woodward, aseguró que la ley afecta la seguridad de los agentes y la eficacia de las investigaciones criminales.

La ley de Virginia sobre los acuerdos 287(g), otro cruce entre Spanberger y Trump

La segunda normativa cuestionada en la demanda federal fue la SB 783, que impone restricciones sobre los acuerdos del programa 287(g). Estos acuerdos permiten que las fuerzas locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo pautas federales.

El paquete de más de 20 leyes firmado por Abigail Spanberger en Virginia

La ley firmada por Spanberger exige condiciones específicas de jurisdicción y transparencia tecnológica para que los departamentos locales mantengan estos vínculos.

El gobierno federal afirmó que estos requisitos dificultan la operatividad del programa y la identificación de personas con estatus migratorio irregular.

Para la administración Trump, la postura de la gobernadora obstruye la capacidad de procesar a migrantes sujetos a las leyes nacionales. En ese marco y tras las nuevas declaraciones de Spanberger, continúa la tensión entre los mandatarios.