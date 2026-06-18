Licencias CDL en Virginia: el pedido de exención del DMV que revisa el gobierno federal

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno federal una exención para poder extender la vigencia de las licencias de conducir comerciales (CDL) en Virginia y de los permisos comerciales de aprendizaje.

DMV de Virginia pide extender 90 días las licencias CDL durante emergencias

El pedido del DMV de Virginia a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa) busca una exención vinculada con los requisitos federales para licencias de conducir comerciales (CDL) y permisos comerciales de aprendizaje (CLP).

La medida permitiría prorrogar por hasta 90 días las CDL y los CLP cuando exista una emergencia declarada o una directiva oficial Freepik

De aprobarse la medida, se habilitaría a Virginia a extender por hasta 90 días las CDL y los CLP ante una emergencia declarada por el gobernador, una orden ejecutiva o una directiva que autorice la medida. En la actualidad, las reglas federales fijan un tope de un año para los CLP desde su emisión inicial sin nuevos exámenes generales y de endoso, mientras que las CDL no pueden otorgarse por más de ocho años.

La medida no abarcaría licencias comerciales no domiciliadas. El beneficio alcanzaría solo a personas que recibieron estos permisos después de haber presentado prueba de ciudadanía o residencia permanente legal.

Fmcsa abre comentarios públicos hasta el 17 de julio de 2026

La Fmcsa abrió una instancia de comentarios públicos sobre el planteo del organismo estatal. Las observaciones deberán recibirse hasta el 17 de julio de 2026. Después de revisar la aplicación, los análisis de seguridad y los planteos presentados, la Fmcsa concederá o rechazará la exención. Si la aprueba, deberá publicar en el Registro Federal la disposición regulatoria de la que Virginia quedará exenta, el período de vigencia y las condiciones aplicables.

Por qué Virginia busca prorrogar las CDL y los permisos CLP

El organismo estatal sostuvo que, durante emergencias declaradas, el acceso a oficinas y servicios del DMV puede quedar limitado por cierres temporales, menor dotación de personal, interrupciones de sistemas, restricciones de viaje y otros problemas de seguridad que afecten la atención presencial.

Según la presentación, esas situaciones pueden impedir que conductores comerciales calificados completen renovaciones dentro del plazo correspondiente por circunstancias ajenas a su responsabilidad.

El DMV de Virginia planteó que la pérdida de privilegios de conducción en ese contexto puede derivar en faltantes de personal y afectar el transporte de bienes y servicios esenciales, especialmente durante tareas de respuesta y recuperación ante emergencias.

Los controles que aplicaría el DMV de Virginia para garantizar la seguridad

El DMV de Virginia afirmó que la medida no comprometería la seguridad y señaló que el organismo aplicaría controles internos para limitar el uso de la autorización en caso de obtenerla. Entre esas medidas, la entidad mencionó:

El seguimiento en sistema de credenciales extendidas.

La documentación de declaraciones de emergencia y directivas ejecutivas.

La conservación de registros y la capacidad de auditoría.

También indicó que todos los archivos estarían disponibles para la Fmcsa si la agencia los solicita.

Virginia advirtió que la pérdida temporal de privilegios de conducción podría afectar el transporte de bienes y servicios esenciales Freepik

Cómo enviar comentarios a la FMCSA sobre el expediente FMCSA-2026-0892

La Fmcsa pidió que las personas interesadas incluyan el número de expediente FMCSA–2026–0892 en cada presentación. También recomendó indicar la sección del documento a la que se refiere el comentario y explicar el motivo de la sugerencia o recomendación. Las opciones habilitadas para el envío de sugerencias son: