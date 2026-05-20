Actualizaciones confirmadas del DMV en California: el grupo de inmigrantes que se queda sin licencias de conducir

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) implementó las nuevas directivas emitidas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) en el sistema de licencias de conducir comerciales (CDL). Las disposiciones impactan principalmente sobre conductores no domiciliados que poseen estatus migratorios temporales o documentación de presencia legal limitada.

Qué conductores serán impactados por los cambios en las licencias CDL de California

Según el organismo, a partir del 6 de marzo, la medida llevó a la cancelación de aproximadamente 13.000 licencias CDL no domiciliadas. Las autoridades informaron que las credenciales fueron otorgadas bajo criterios que ya no cumplían con la normativa federal vigente.

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El DMV indicó que la decisión respondió a la implementación de la Regla Final de la Fmcsa, que restringió la elegibilidad para estos permisos a un grupo reducido de categorías migratorias vinculadas al empleo temporal.

Esta modificación alcanzó a aquellas personas que no contaban con ciudadanía estadounidense ni residencia permanente legal. Dentro de ese grupo, aparecen titulares de visas temporales, refugiados, asilados y personas con autorización laboral federal emitida bajo esquemas de permanencia limitada.

Por otro lado, la nueva normativa estableció que solamente podrán acceder o mantener una licencia comercial quienes posean categorías migratorias como:

H-2A para trabajadores agrícolas temporales.

para trabajadores agrícolas temporales. H-2B para trabajadores no agrícolas temporales.

para trabajadores no agrícolas temporales. E-2 para inversionistas.

El sistema federal exige además que los estados verifiquen esa condición mediante la plataforma SAVE y documentos migratorios oficiales. Esta regulación deja fuera a beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo pendientes y otros estatus migratorios que anteriormente podían obtener permisos comerciales no domiciliados en California.

Incertidumbre en California por la emisión de licencias de conducir comerciales Imagen compuesta

El DMV suspendió renovaciones y nuevos trámites de licencias comerciales

Las autoridades estatales señalaron que los conductores afectados recibieron notificaciones previas antes de la cancelación de sus credenciales. Sin embargo, quienes no fueron incluidos en esa primera etapa podrán conservar sus licencias hasta la fecha de vencimiento original.

A pesar de eso, el DMV informó que actualmente no puede procesar renovaciones, duplicados, correcciones ni transferencias relacionadas con licencias CDL no domiciliadas debido a una orden federal que mantiene suspendidos esos procedimientos.

Las solicitudes nuevas todavía son aceptadas por obligación judicial tras el caso Doe v. Department of Motor Vehicles. Sin embargo, permanecerán en estado “pendiente” por un máximo de un año o hasta que la Fmcsa levante la restricción federal.

“Dado que cumplimos con las leyes estatales y federales, es responsabilidad del gobierno federal permitir al DMV procesar y expedir permisos a los conductores que cumplan con los requisitos”, señaló la agencia en un comunicado.

La implementación de nuevas normativas federales generó una parálisis en la emisión de licencias comerciales no domiciliadas Fotomontaje realizado con IA (Archivo/Drivers Solutions)

Nuevos controles médicos y requisitos federales para licencias CDL

Las modificaciones también incorporan exigencias relacionadas con controles médicos, capacitaciones y registros federales obligatorios para conductores comerciales. El DMV recordó en su sitio web que continúa vigente la obligación de completar el Curso de Capacitación para Conductores de Nivel Inicial (ELDT, por sus siglas en inglés) para quienes solicitan una CDL por primera vez o cambian de categoría.

El entrenamiento incluye formación teórica y prácticas al volante, con un mínimo de 15 horas determinadas por las regulaciones estatales. Además, los conductores deben cumplir evaluaciones médicas periódicas para conservar la habilitación comercial.

Otro requisito activo es el Drug and Alcohol Clearinghouse (DACH), base de datos federal que impide emitir o renovar permisos a personas registradas con estado de prohibición por infracciones relacionadas con drogas o alcohol.

Por otro lado, el organismo informó inconvenientes en la implementación del sistema electrónico destinado a recibir certificados médicos de conductores interestatales. El problema fue detectado el 18 de mayo durante la puesta en marcha del mecanismo digital obligatorio.

“Las personas que esperaban enviar electrónicamente sus informes y certificados médicos, deberán proporcionar una copia impresa”, informó la agencia. “El DMV está trabajando para solucionar el problema lo antes posible”, agregó.