Qué pasa si tu licencia de Virgnia dice “Federal Limits Apply” y quieres volar dentro de EE.UU.

Los residentes de Virginia que poseen una licencia de conducir o una tarjeta de identificación con la leyenda “Federal Limits Apply” no pueden utilizar esa credencial para abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. En estos casos los viajeros deben presentar la Real ID o alguna otra identificación aceptada por las autoridades federales.

¿Qué significa la inscripción “Federal Limits Apply”?

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV, por sus siglas en inglés), Virginia ofrece dos tipos de credenciales: la estándar y la compatible con REAL ID. Esta última se identifica por una estrella, ubicada en la esquina superior derecha del documento.

Virginia emite dos versiones distintas de sus documentos estatales: una compatible con REAL ID y otra destinada a trámites de uso cotidiano Virginia DMV

Por su parte, la versión tradicional es válida para numerosas gestiones cotidianas. Entre ellas se encuentran:

Conducir vehículos.

Votar o inscribirse para votar.

Confirmar identidad en bancos, comercios y empresas de servicios.

Solicitar o recibir beneficios federales.

Acceder a servicios vinculados con la salud o la preservación de la vida.

Sin embargo, esta credencial que exhibe la leyenda “Federal Limits Apply” no cumple con los requisitos establecidos por el gobierno federal para determinadas actividades como abordar vuelos nacionales.

Las limitaciones no se reducen únicamente a los viajes aéreos. Según el DMV, una credencial compatible con Real ID también resulta necesaria para ingresar a determinadas instalaciones federales seguras y para acceder a bases militares que exigen identificación.

¿Cómo obtener una REAL ID en Virginia?

Los clientes actuales del DMV pueden renovar o reemplazar su licencia de conducir o tarjeta de identificación por una versión que cumpla con los estándares federales. El procedimiento contempla dos etapas:

Completar una solicitud.

Presentar la documentación requerida en un centro de atención del DMV.

La gestión puede iniciarse en línea antes de acudir a una oficina o realizarse mediante un formulario impreso disponible en los centros de servicio. Las personas que solicitan por primera vez una licencia o una identificación en Virginia también pueden elegir esta modalidad durante el proceso de emisión.

Un pasaporte estadounidense vigente figura entre las alternativas aceptadas para acreditar identidad antes de embarcar CBP

¿Qué documentación exige el trámite?

Para obtener una REAL ID, los solicitantes deben presentar documentos originales sujetos a verificación. El DMV exige:

Una prueba de identidad.

Dos comprobantes de residencia en Virginia.

Una prueba de presencia legal.

Evidencia del número de Seguro Social (SSN), cuando corresponda.

Documentación que justifique cambios de nombre, si existe alguna diferencia entre los registros presentados.

Además, la agencia cobra una tarifa de US$10 por la REAL ID, que se suma al costo de la credencial solicitada. Como referencia, una renovación estándar tiene un valor de US$32, mientras que un reemplazo cuesta US$20. La entidad señala que no acepta copias ni documentos temporales. No obstante, permite utilizar impresiones de determinados comprobantes de residencia obtenidos por internet.

¿Qué documentos se pueden presentar en el aeropuerto si no se tiene una licencia Real ID?

Si una persona no cuenta con una licencia de conducir Real ID, puede utilizar otros documentos de identificación aceptados. Entre los que aparecen en la documentación del DMV de Virginia se encuentran:

Pasaporte estadounidense válido y vigente.

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos que no se encuentre vencida.

Pasaporte extranjero acompañado por una visa estadounidense válida y un formulario I-94 o sello de ingreso.

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Documento de Autorización de Empleo (EAD, Formulario I-766) vigente.

Certificado de Ciudadanía de Estados Unidos.

Certificado de Naturalización de Estados Unidos.

El organismo también señala que los comprobantes deben presentarse en su versión original, ya que no se aceptan copias ni credenciales temporales. Además, todos los papeles pueden ser verificados con la entidad emisora antes de su validación.