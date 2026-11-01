Visa Fraud Strike Team: la lista de los más buscados del FBI por fraudes de más de US$55 millones

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos lanzó el 28 de octubre de 2026 una lista de 16 prófugos vinculados con presuntos fraudes por más de US$55 millones. La nómina fue anticipada junto con el Visa Fraud Strike Team, un equipo interinstitucional para investigar irregularidades migratorias, aunque abarca también delitos relacionados con desempleo, atención médica y lavado de dinero. El objetivo es obtener información pública para localizar a los buscados.

Qué investiga el Visa Fraud Strike Team y cómo se relaciona con la lista

El organismo presentó ambas iniciativas el 9 de octubre, al anunciar una investigación sobre programas universitarios de visas J-1.

Según el comunicado oficial, el equipo especial se concentra en los programas H-1B y J-1 y reúne personal de los departamentos de Trabajo, Justicia, Seguridad Nacional y Estado, además de agencias migratorias.

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La lista tiene un alcance distinto: reúne expedientes por fraude con visas laborales, tráfico de trabajadores, robo de identidad, pagos laborales ilegales y otras maniobras contra programas federales.

La Oficina de Investigaciones del inspector general mantiene el portal y recibe información sobre el paradero de las personas incluidas.

Para trabajadores extranjeros, la distinción resulta relevante: las investigaciones migratorias integran una iniciativa específica, mientras la nómina pública también contiene casos ajenos a la obtención de visas. Por eso, sus integrantes enfrentan acusaciones de diferente naturaleza.

Quiénes figuran entre los más buscados por fraudes laborales

Entre los casos publicados aparecen los siguientes nombres, con situaciones judiciales y montos diferentes:

Josephine Tinimbang: su ficha la vincula con una presunta trama de US$45 millones relacionada con empresas de atención médica domiciliaria. Los cargos incluyen fraude sanitario, fraude con visas y lavado de dinero.

relacionada con empresas de atención médica domiciliaria. Los cargos incluyen fraude sanitario, fraude con visas y lavado de dinero. Juan Ignacio De La Cruz-David: acusado de obtener más de US$133.000 en prestaciones por desempleo en Puerto Rico mediante números de Seguro Social falsos.

por desempleo en Puerto Rico mediante números de Seguro Social falsos. Hector Javier Fernandez-Porrata: buscado por presuntamente cobrar más de US$40.000 en ayudas mediante un número de Seguro Social falso .

. Onoriode Ezewu: imputado por lavado de dinero relacionado con solicitudes fraudulentas de desempleo y otros programas, en una trama superior a US$1 millón.

Oscar Carrillo-Perez: se declaró culpable de contratar y emplear a extranjeros sin autorización; quedó prófugo después de faltar a su audiencia de sentencia.

Nacida el 27 de agosto de 1984 en Vietnam, utilizaba los alias Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai; por su captura se ofrecía una recompensa de hasta US$150 mil FBI

El portal también identifica a Argentina Alexandru, Clement Qwonate Jones, Ericka Holland, Mohammad Reza Baniassadi y Jianmei Qin. La página incorpora una advertencia para evitar que particulares se acerquen a los buscados o intenten detenerlos.

La nueva lista del FBI sobre los "más buscados" por fraude

La oficina recibe denuncias en el teléfono 1-800-347-3756 y mediante su canal oficial. Las autoridades solicitan información para localizar a los buscados y advierten que, ante una amenaza inmediata, corresponde llamar al 911.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.