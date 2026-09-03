Cómo funciona la fianza que podrá aplicarse en la solicitud de green card con el Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó sus directrices para contemplar una alternativa para determinados inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente y son considerados inadmisibles exclusivamente por la causal de carga pública. La herramienta consiste en una fianza que funciona como respaldo financiero frente a una eventual utilización de determinados beneficios públicos.

Qué es la fianza de carga pública y cómo se presenta ante el Uscis

De acuerdo con la actualización del Manual de Políticas, la posibilidad no está disponible automáticamente para todos los solicitantes de una green card. El oficial del Uscis debe analizar primero el expediente completo y comprobar que la persona reúne los demás requisitos establecidos por la legislación migratoria.

Una fianza de carga pública es una garantía financiera que busca mantener al gobierno estadounidense a salvo de los gastos que se originen si el extranjero llega a recibir beneficios públicos Imagen creada con IA

Solo después de esa evaluación la agencia puede decidir si ofrece la opción de presentar una fianza. El inmigrante tampoco puede incorporar esta garantía por iniciativa propia junto con el formulario I-485.

Si el Uscis considera que corresponde esta alternativa, enviará una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés), en la que indicará la suma requerida y el plazo para presentar la garantía. Esta se tramita mediante el formulario I-945 y contempla dos modalidades:

Mediante un pago en efectivo , que exige depositar la totalidad del importe establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito.

, que exige establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito. A través de una fianza de garantía. En este caso interviene una compañía aseguradora autorizada por el USDT. La empresa asume la obligación de responder ante el gobierno si se produce un incumplimiento.

El valor mínimo establecido para la fianza es de 1000 dólares. Sin embargo, el Uscis puede fijar una cantidad superior según las circunstancias de cada caso y de la estimación sobre la posibilidad de que la persona reciba beneficios públicos durante los años posteriores a su obtención de la residencia.

Cómo determina el Uscis el monto de la fianza por carga pública

Para calcular la suma, los funcionarios consideran los cinco elementos utilizados en el análisis de carga pública:

Edad

Estado de salud

Situación familiar

Recursos

Situación económica

Educación y habilidades.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

La evaluación busca determinar tanto la probabilidad de recibir asistencia como el posible valor de esos beneficios. El organismo migratorio cuenta con valores de referencia relacionados con siete programas:

Medicaid

Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés)

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)

Asistencia federal para alquiler.

Para un adulto con hijos, la referencia acumulada llega a US$42.000 en cinco años; para un adulto sin hijos, alcanza US$53.430, mientras que para un niño llega a US$28.200. Estas cifras sirven como orientación y pueden modificarse según las circunstancias individuales.

Los cálculos pueden incluir una proyección de hasta cinco años. También existe una consideración específica para la institucionalización prolongada financiada por el gobierno, cuyo costo anual de referencia se estima en US$109.860.

Si el Uscis determina que los beneficios que probablemente necesitaría el solicitante superarían los US$100.000, esa estimación constituye un factor muy negativo para que la agencia decida ofrecer la posibilidad de presentar la fianza.

Cuánto tiempo dura la fianza por carga pública en el trámite de la green card

La fianza no tiene una fecha de vencimiento automática, sino que permanece activa hasta que se produzca una circunstancia que permita su cancelación o hasta que el Uscis determine que las condiciones fueron incumplidas.

La nueva regla sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre y el DHS aclaró cómo evaluará las solicitudes de green card presentadas antes y después de esa fecha Fotomontaje editado con IA

La principal obligación consiste en no recibir determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos mientras la garantía permanezca vigente. La utilización de uno de esos programas puede provocar el incumplimiento de la fianza, incluso si la ayuda recibida representa una cantidad pequeña.

En caso de incumplimiento, el gobierno puede exigir el importe completo de la garantía. Cuando se trata de una fianza en efectivo, el Uscis puede retener el monto depositado, mientras que los intereses acumulados serían devueltos conforme al procedimiento correspondiente.

Cuándo puede cancelarse la fianza por carga pública ante el Uscis

La finalización de la obligación no se produce automáticamente. Para solicitarla, debe presentarse el formulario I-356, correspondiente al trámite de cancelación de la fianza de carga pública.

El Uscis debe comprobar que las condiciones fueron respetadas antes de aprobar la liberación del dinero. La cancelación puede producirse cuando el inmigrante:

Fallece

Abandona de manera permanente EE.UU.

Obtiene la ciudadanía mediante naturalización

Alcanza cinco años desde su admisión como residente permanente o desde que adquirió ese estatus

Si la garantía fue constituida en efectivo y el organismo migratorio aprueba su cancelación, el depósito original puede ser reembolsado junto con los intereses generados.