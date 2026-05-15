Nuevas restricciones para visas H-1B y estudiantes extranjeros: qué anticipan los expertos en EE.UU.
Los cambios regulatorios previstos para 2026 podrían reducir oportunidades laborales y académicas para miles de solicitantes internacionales
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El panorama migratorio estadounidense perfila cambios importantes para profesionales especializados y alumnos internacionales. Documentos oficiales publicados por agencias federales muestran nuevas prioridades para las visas H-1B, así como programas de capacitación laboral y permanencia estudiantil. Expertos en inmigración consideran que varias reglas podrían entrar en vigor durante los próximos meses, mientras universidades y empresas preparan ajustes internos ante posibles restricciones. No obstante, todavía no hay confirmación oficial.
Qué cambió en el programa H-1B para 2026
El programa H-1B continúa con una demanda muy superior al límite anual aprobado por el Congreso de Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis por sus siglas en inglés) informó que durante la temporada fiscal 2026 recibió 343.981 registros elegibles para la lotería electrónica. Sin embargo, la legislación federal únicamente autoriza 65.000 visas regulares y 20.000 adicionales para personas con maestrías obtenidas en universidades estadounidenses.
La agencia migratoria seleccionó 120.141 registros para continuar el proceso de adjudicación. Explicó que ese número supera el límite legal porque contempla rechazos posteriores, casos abandonados o solicitudes denegadas. Aun así, la mayoría de aspirantes quedó fuera del sistema antes de presentar documentación completa.
Otro cambio relevante surgió con el incremento de tarifas migratorias. Desde abril de 2024, el registro electrónico H-1B pasó de 10 dólares a US$215 por solicitante.
Se analizan cambios para las visas de estudiante en EE.UU.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó propuestas regulatorias enfocadas en estudiantes con visas F, J e I. Actualmente, la mayoría de alumnos internacionales permanece bajo el sistema “Duration of Status”, que permite estadía válida mientras exista cumplimiento académico.
La administración federal analiza establecer períodos de estancia definidos para algunos grupos migratorios. El DHS señaló en documentos regulatorios previos que la medida busca fortalecer controles migratorios y mejorar mecanismos de seguimiento sobre permanencia estudiantil.
El Optional Practical Training también concentra atención entre universidades y empresas tecnológicas. Ese programa permite experiencia laboral temporal para estudiantes internacionales después de concluir estudios superiores en EE.UU. Por ahora, el Uscis mantiene autorizaciones de hasta 12 meses para la mayoría de carreras y una extensión de 24 meses para áreas STEM.
La extensión STEM OPT exige requisitos específicos tanto para estudiantes como para empleadores. El gobierno federal obliga a las compañías participantes a utilizar el sistema E-Verify y completar formularios de capacitación formal supervisada.
Qué anticipan los expertos en inmigración
El análisis publicado por Stuart Anderson en Forbes señala que abogados migratorios, universidades y organizaciones empresariales anticipan restricciones más severas para trabajadores especializados y estudiantes internacionales durante 2026.
Uno de los cambios que más preocupa corresponde al nuevo proceso de selección ponderada por salario para la temporada fiscal 2027, ya que priorizaría puestos mejor pagados sobre perfiles de recién egresados.
El artículo cita un análisis de la National Foundation for American Policy que calculó una reducción importante en probabilidades de selección para candidatos con salarios iniciales. Según ese estudio, solicitantes H-1B clasificados en Nivel I pasarían de una probabilidad de selección de 29,59% a 15,29%, mientras los perfiles Nivel IV aumentarían sus posibilidades en 107%.
La publicación también menciona advertencias de la American Immigration Lawyers Association. Esa organización sostuvo que la ley migratoria estadounidense no otorga facultades para asignar visas H-1B según nivel salarial. Por ahora, los solicitantes deben revisar reglas vigentes, fechas oficiales y avisos del Uscis antes de presentar sus trámites.
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