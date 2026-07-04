Fila rápida para la visa: ya entró en vigor el trámite de US$750 para sacar el documento sin demoras

Los viajeros que soliciten una visa B1 o B2 para Estados Unidos ya pueden acceder, en embajadas y consulados seleccionados, a una entrevista acelerada mediante un nuevo programa piloto del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). El esquema entró en vigor el 1° de julio de 2026 y permite pagar US$750 adicionales para obtener una cita dentro de diez días hábiles.

Quiénes pueden pedir la entrevista acelerada para la visa B1/B2

Según la regla temporal final publicada por el DOS en el Federal Register, el nuevo servicio está disponible para solicitantes de visas B1/B2 de negocios y turismo. Funciona como una opción adicional a la tarifa estándar de solicitud de visa de no inmigrante.

La opción está disponible para solicitantes de visas de negocios y turismo, pero solo en embajadas y consulados con capacidad para ofrecer turnos anticipados Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La entrevista acelerada se ofrecerá en ciertos consulados y embajadas estadounidenses, que serán publicados en travel.state.gov. También estará disponible en cantidades limitadas, según la capacidad de cada instalación diplomática.

La regla temporal final se encuentra vigente desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre. Los comentarios sobre la medida pueden recibirse hasta el 9 de julio de 2026.

El DOS explicó que la medida modifica temporalmente el cronograma de tarifas consulares para crear un cargo de US$750 por una cita acelerada de entrevista para visa B1/B2. Ese monto se suma a la tarifa estándar, que actualmente es de US$185.

El servicio fue definido como una prueba para medir la demanda de solicitantes que buscan evitar tiempos de espera más largos para entrevistas de visa. Una vez finalizado el programa, el organismo analizará los datos y decidirá si continúa con la iniciativa de alguna forma.

Cómo se solicita una cita acelerada para la visa

El solicitante debe completar el formulario DS-160 en el Centro de Solicitudes Electrónicas Consulares, pagar la tarifa estándar y reservar una entrevista regular. Si el puesto consular elegido ofrece el servicio pago, podrá pedir un turno anterior.

En ese caso, el sistema mostrará las citas aceleradas disponibles dentro de los 10 días hábiles posteriores. Al seleccionar una opción, la reserva queda retenida por un plazo breve mientras se abona la tarifa.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Si el pago no se completa dentro del período indicado por el sistema, el turno se libera para otros solicitantes. El pago permite adelantar la cita de entrevista, pero no garantiza:

La emisión de la visa.

Una decisión favorable del oficial consular.

La aceleración de revisiones administrativas.

La eliminación de requisitos de verificación o elegibilidad.

La entrevista acelerada de la visa no requiere revisión para ser aprobada

El DOS señaló que antes de esta medida existían solo tres vías para pedir una entrevista acelerada sin cargo en circunstancias excepcionales:

la recomendación de un funcionario del gobierno estadounidense en una misión diplomática

la solicitud de una cita prioritaria por parte de personal autorizado

el pedido directo del solicitante por razones humanitarias u otros criterios urgentes definidos por cada puesto consular

Según el organismo, esos mecanismos requieren una revisión caso por caso y la intervención de funcionarios consulares o de misión. Por eso, el nuevo servicio pago busca crear una vía separada para quienes necesitan una cita antes, pero no encuadran en esas excepciones.

El cargo de US$750 se suma a la tarifa estándar, que actualmente es de US$185 para las visas de no inmigrante Magnific

A su vez, el DOS también indicó que la espera mediana global para una cita de visa de no inmigrante es de aproximadamente 30 días. Sin embargo, en algunos puestos los plazos superan los 12 meses.