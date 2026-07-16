Alerta green card: Trump evalúa exigir US$100.000 a los migrantes que buscan la residencia permanente

El gobierno de Donald Trump considera imponer una fianza de 100.000 dólares a ciertos solicitantes de la tarjeta de residencia permanente, conocida como green card, que realizan sus trámites desde consulados estadounidenses en el extranjero.

Residencia permanente con fianza de 100.000 dólares para algunos migrantes

La iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo de la Casa Blanca para limitar la inmigración de personas con recursos económicos limitados y garantizar que quienes se mudan a Estados Unidos poseen los medios para mantenerse por sus propios medios sin depender de asistencia pública.

Según fuentes cercanas al plan citadas por el Wall Street Journal, el Departamento de Estado desarrolla esta propuesta bajo la premisa de que los nuevos residentes deben demostrar solvencia financiera antes de su llegada.

El presidente Donald Trump busca desalentar la aplicación de la residencia permanente en personas que no tengan altos recursos (Archivo) SAUL LOEB - AFP

Aunque la idea permanece en etapa de discusión, las conversaciones se centran en aplicar estas fianzas elevadas a quienes solicitan visas de inmigrante para obtener la residencia permanente al arribar al país.

Un plan piloto para probar el plan de 100 mil dólares a cambio de la green card

Algunos funcionarios del Departamento de Estado sugirieron el monto de 100.000 dólares, aunque la cifra final podría variar según cada caso particular. El plan contempla realizar pruebas piloto en un número reducido de países para evaluar el funcionamiento del esquema.

Las personas familiarizadas con las negociaciones indicaron que los solicitantes pagarían la fianza y recuperarían el dinero solo tras obtener la ciudadanía estadounidense, un proceso que requiere al menos cinco años de residencia.

El mecanismo actuaría como una garantía colateral en caso de que el migrante no logre sostenerse económicamente, y los familiares también podrían abonar este monto en nombre del solicitante.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó al WSJ que la administración busca que quienes deseen inmigrar a Estados Unidos demuestren autosuficiencia financiera.

Un plan piloto puede afectar la solicitud de green cards desde el exterior Magnific

Pigott declaró que el departamento explora las facultades existentes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para exigir a ciertos solicitantes el depósito de una fianza como método para comprobar el acceso a fondos de sustento.

Las visas de inmigrante suelen beneficiar a familiares de ciudadanos estadounidenses, tales como cónyuges, padres o hermanos. Su uso resulta menos frecuente para empresas extranjeras, las cuales prefieren contratar personal bajo visas temporales como la H-1B antes de patrocinar una residencia permanente para empleados que ya residen en el país.

El Departamento de Estado emite aproximadamente medio millón de visas de este tipo cada año, aunque el volumen total disminuyó de manera significativa durante el presente ejercicio. Sharvari Dalal-Dheini, directora de reacciones gubernamentales de la American Immigration Lawyers Association, advirtió al WSJ sobre el efecto disuasorio de esta política.

Un migrante sostiene una green card (Archivo) Shutterstock

Según Dalal-Dheini, el objetivo de las fianzas parece restringir la entrada a un perfil específico de inmigrante. “Estamos convirtiendo nuestro sistema en un esquema donde solo los ricos pueden venir a visitar, reunirse con su familia o buscar una vida mejor para ellos”, sostuvo la experta.

Desde enero, la administración mantiene en pausa el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluyendo naciones pobladas como Nigeria, Brasil y Pakistán, con el fin de limitar la llegada de extranjeros con bajos ingresos. El Departamento de Estado continúa el trámite de visas temporales para estudiantes y turistas, pero los funcionarios consideran que la pausa seguirá vigente incluso si implementan la nueva política de fianzas.

El equipo de asesores migratorios del presidente, liderado por Stephen Miller, busca desde hace años evitar que los extranjeros se conviertan en residentes permanentes si existe riesgo de uso de programas de asistencia social. En 2019, bajo la llamada Regla de Carga Pública, el gobierno aplicó un examen que evaluaba el patrimonio neto, nivel educativo y dominio del idioma inglés de los solicitantes, una política que perdió impacto durante la pandemia.

La nueva propuesta de US$ 100.000 expande un programa piloto iniciado el pasado agosto para visas de turista. Bajo ese esquema, ciudadanos de Malawi y Zambia debieron pagar fianzas reembolsables de hasta US$ 15.000, que el gobierno retiene si el visitante se queda más tiempo del permitido o solicita asilo.

El programa alcanzó a 50 países, en su mayoría africanos. El Departamento de Estado califica esta iniciativa como un éxito temprano, pues el 97 por ciento de los titulares no excedió su tiempo de permanencia, aunque el número de visas otorgadas sufrió un recorte drástico. La intención final de las autoridades consiste en extender este sistema a todos los turistas extranjeros fuera del programa de exención de visas.

Las claves del programa piloto para green cards con fianzas de 100.000 dólares

¿Qué medida está considerando la administración Trump para los solicitantes de la green card en el extranjero? La administración Trump evalúa imponer una fianza de hasta $100,000 a algunos solicitantes de green card en consulados de EE. UU. en el extranjero. Esta propuesta busca asegurar la autosuficiencia financiera de los futuros inmigrantes.

green card La administración Trump evalúa imponer una fianza de hasta $100,000 a algunos solicitantes de green card en consulados de EE. UU. en el extranjero. Esta propuesta busca asegurar la autosuficiencia financiera de los futuros inmigrantes. ¿Cuál es el propósito de exigir una fianza de $100,000 a los solicitantes de green card? El objetivo es limitar la inmigración de extranjeros con medios limitados y garantizar que puedan mantenerse. La fianza serviría de garantía si el titular de la green card no pudiera sustentarse en EE. UU.

El objetivo es limitar la inmigración de extranjeros con medios limitados y garantizar que puedan mantenerse. La fianza serviría de garantía si el titular de la green card no pudiera sustentarse en EE. UU. ¿Cómo funcionaría la fianza de $100,000 y cuál sería su posible impacto? Los solicitantes pagarían la fianza y la recuperarían al obtener la ciudadanía, proceso que toma al menos cinco años. Esto tendría un efecto disuasorio, dificultando la inmigración a personas de bajos ingresos.

Los solicitantes pagarían la fianza y la recuperarían al obtener la ciudadanía, proceso que toma al menos cinco años. Esto tendría un efecto disuasorio, dificultando la inmigración a personas de bajos ingresos. ¿A quiénes afectaría principalmente esta propuesta y qué antecedentes tiene? Abarcaría principalmente a familiares de ciudadanos estadounidenses que buscan visas de inmigrante. La medida se enmarca en esfuerzos como la Regla de Carga Pública de 2019, que evaluaba la capacidad financiera de los solicitantes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.