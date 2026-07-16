Qué hacer si tengo la green card vencida: el truco validado por el Uscis para demostrar residencia legal

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explicó cómo acreditar la residencia legal en Estados Unidos con una green card vencida mientras se procesa la renovación.

Green card vencida: cómo acreditar el estatus con el recibo del Formulario I-90

La persona que solicitó la renovación puede presentar la notificación de recibo del Formulario I-90 junto con su Tarjeta de Residente Permanente caducada. El Uscis reconoce esa combinación como evidencia temporal del estatus migratorio.

La renovación también puede resultar necesaria por cambios de nombre, información biográfica, categoría migratoria o tipo de tarjeta Imagen creada con IA

La constancia amplía la validez de la tarjeta durante 36 meses desde la fecha de vencimiento que figura en el documento. Durante ese período, ambos documentos sirven para acreditar el estatus de residente permanente, la autorización de empleo y el regreso al país después de viajes temporales, según el sitio del Uscis.

La sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que las personas extranjeras mayores de 18 años deben poseer y llevar consigo su certificado o tarjeta de registro. El incumplimiento constituye un delito menor.

Formulario I-90: cuándo se debe renovar o reemplazar la green card

Los residentes permanentes legales deben solicitar una nueva tarjeta cuando la actual venció o caducará dentro de los próximos seis meses. También corresponde iniciar el trámite ante pérdida, robo, daño, destrucción o falta de recepción del documento anterior.

La presentación también resulta necesaria si la persona recibió la credencial antes de cumplir 14 años y ya alcanzó esa edad, salvo que la tarjeta venza antes de que cumpla 16. El procedimiento también comprende a quienes adoptan o dejan el estatus de itinerante, obtienen automáticamente la residencia permanente, modifican legalmente su nombre o datos biográficos, detectan información incorrecta o poseen una versión antigua que ya no resulta válida.

La solicitud puede enviarse en línea o por correo postal. La modalidad digital permite completar el trámite desde una computadora, un teléfono o una tableta, confirmar cuándo el Uscis recibió el formulario, consultar actualizaciones y comunicarse directamente con el organismo. Si el pedido resulta aprobado, la nueva tarjeta llegará por correo.

Desde el 1° de junio, el organismo únicamente acepta la edición del Formulario I-90 fechada el 03/13/26. La fecha aparece en la parte inferior de cada hoja y todas las páginas enviadas deben pertenecer a esa misma versión. Presentar una edición anterior o combinar páginas de diferentes versiones puede provocar el rechazo.

Sello ADIT: cómo demostrar la residencia si se perdió la green card

Quien perdió su green card y necesita acreditar la residencia mientras espera el reemplazo puede solicitar un sello de Documentación de Extranjero, Identificación y Telecomunicaciones (ADIT, por sus siglas en inglés). El Uscis podrá expedirlo después de la presentación del Formulario I-90.

Si el organismo requiere datos biométricos, enviará otra comunicación con la hora y el lugar de la cita. El solicitante debe actualizar cualquier cambio de domicilio mediante su cuenta en línea.

Quienes perdieron su green card pueden solicitar un sello ADIT para demostrar temporalmente su residencia legal Magnific

Formulario I-90: cómo consultar el caso y qué hacer si Uscis lo deniega

El estado de la solicitud puede verificarse en línea 72 horas después de presentar el Formulario I-90. También está disponible el Centro de Contacto del Uscis, al 800-375-5283, y la línea TTY 800-767-1833 para personas con dificultades auditivas o del habla.

El interesado debe tener preparados su nombre, fecha de nacimiento, número de recibo y Número de Registro de Extranjero. Si el Uscis rechaza el pedido, enviará una carta con el motivo. La decisión no puede apelarse, pero admite una moción para reabrir o reconsiderar el expediente.