escuchar

Una joven originaria de Honduras narró todo lo que tuvo que vivir en sus cuatro intentos para obtener la visa de turista de Estados Unidos. Luego de conseguir su objetivo, dio a conocer cuál pudo ser la clave en su caso y que la habría hecho inadmisible en las ocasiones anteriores. “Mi hermano se fue de manera ilegal a EE.UU.”, expresó.

La usuaria, identificada como @_christymv_ en TikTok, narró en la plataforma de videos los detalles de su caso, que comenzó cuando tenía 16 años. “Nosotros somos de una familia bien luchadora, y mi hermano se fue de manera ilegal para Estados Unidos. Entonces, cuando yo hice el trámite, él ya tenía diez años de manera irregular”, sostuvo.

Los solicitantes de la visa de turista a EE.UU. deben pasar por una entrevista Freepik

Entre las preguntas que la joven tuvo que responder hubo varias relacionadas con el propósito de su viaje, su ocupación y si tenía familiares ilegales en EE.UU., los mismos temas que también le requirieron contestar a su madre: “Y nosotros, aunque queramos mentir, no podemos, entonces dijimos que sí. Le preguntaron a mi mamá qué relación tenían y ella dijo que era su hijo”.

Aunque este detalle pudo ser el determinante, el resultado de esa entrevista la desconcertó, dado que a su madre sí le aprobaron la visa y a ella no. Tiempo después, cuando la joven ya estaba en la universidad, volvió a pedir su visa estadounidense con la confianza de que se la darían, pero también se la rechazaron.

El funcionario consular puede hacer las preguntas que crea conveniente, según la información del solicitante Freepik

“Las preguntas fueron las mismas: cuál era el propósito del viaje, quién iba a pagar el viaje, y ahí me preguntaron si mis papás tenían visa, y yo dije que mi mamá”, contó la joven hondureña. No obstante, la cuestionaron de nuevo por si tenía familiares ilegales en EE.UU. “Y tuve que decir que sí y me la volvieron a negar. Otra vez salí llorando”, dijo.

Para intentarlo por tercera vez, la mujer esperó dos años, momento en que ya trabajaba en una empresa privada y tenía dinero ahorrado, pero ahí ocurrió el tercer rechazo.

Cómo le aprobaron la visa para Estados Unidos

El cuarto intento llegó después de la pandemia. En esta ocasión, la mujer contrató un servicio que la ayudara con el trámite. “Esta vez que fui estaba más grande, tenía 25 años”, dijo: “Una de las preguntas que yo creo más influyó es que yo ya había viajado. Salí como a siete países en el transcurso de ese tiempo. Estuve en Europa, estuve en Centroamérica, estuve en México”, dijo.

Entre los documentos que el cónsul le pidió estuvo la constancia del ahorro que tenía en el banco. “Lo que me sorprendió de esta última vez que fui, fue que me entrevistaron durante más tiempo, me preguntaron lo mismo varias veces”, comentó la tiktoker. “Esta vez no me preguntaron si tenía familiares ilegales, aunque mi hermano ya no es ilegal porque ya se casó allá. Me imagino que ellos tendrán registro de eso”, agregó.

Finalmente, la joven señaló que la clave fue que ha viajado fuera de Honduras. “Yo siempre les aconsejo a mis amistades que vayan a Centroamérica, de ser posible, o que busquen vuelos baratos donde no pidan visa, porque eso comprueba que tu interés no es irte de tu país, sino ir como turista”, cerró.