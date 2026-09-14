Cambió un formulario clave del Uscis para la green card: la nueva autorización que deben aceptar los patrocinadores

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó la documentación exigida a los patrocinadores de green card. Esta modificación impacta de forma directa en la tramitación de las peticiones familiares y laborales ingresadas desde este mes.

Green card: el cambio en el formulario I-864 y la cláusula de privacidad para patrocinadores

La agencia gubernamental publicó una edición actualizada del Formulario I-864, identificada con la fecha del 24 de agosto de 2026. Este documento corresponde a la Declaración Jurada de Apoyo Financiero conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Para poder tramitar la green card por pedido de un familiar, se necesita de un patrocinador Freepik

La versión más reciente exige que el patrocinador acepte una autorización especial de privacidad al momento de enviar el documento. Esta cláusula permite que las autoridades soliciten información sobre el historial financiero a las agencias crediticias del consumidor.

La recolección de antecedentes crediticios busca verificar la capacidad económica real del firmante antes de conceder el beneficio migratorio. Por esta razón, el compromiso financiero del garante pasa por un control federal más riguroso.

Si el ciudadano o residente mantiene un bloqueo de seguridad en su informe de crédito, la oficina de inmigración no accederá a los datos. Los funcionarios solicitarán el levantamiento inmediato de esa restricción para evitar la suspensión del trámite.

El patrocinador asume la obligación de responder con rapidez ante cualquier requerimiento sobre su estado de crédito. De esta manera, el trámite mantiene su curso sin demoras en la evaluación del expediente.

Por qué el Formulario I-864 es importante para la green card

El Formulario I-864 es un contrato legalmente vinculante con el gobierno de los Estados Unidos para garantizar el sustento del inmigrante. La mayoría de los solicitantes por reunificación familiar y ciertos trabajadores necesitan este aval para demostrar autosuficiencia financiera.

La firma de esta declaración busca asegurar que el nuevo residente no se convierta en una carga pública para el Estado. Por este motivo, el compromiso legal se mantiene vigente durante varios años.

Nueva versión del formulario I-864, un contrato vinculante mediante el cual un ciudadano o residente de EE.UU. se compromete a brindar respaldo económico a un inmigrante Imagen creada con IA

La responsabilidad económica finaliza únicamente cuando el beneficiario adquiere la ciudadanía estadounidense o acredita diez años de trabajo cotizados. Asimismo, la obligación termina si el inmigrante fallece, abandona el país de forma definitiva o recibe un nuevo estatus.

Si el inmigrante recibe ayudas públicas sujetas a verificación de recursos, la agencia estatal exigirá la restitución del dinero al garante. En caso de incumplimiento, la entidad gubernamental iniciará demandas judiciales para recuperar los fondos utilizados.

Las autoridades recuerdan que el firmante asume costos legales y gastos procesales si la disputa escala a los tribunales. Por ello, la entidad aconseja desistir de la firma si la persona no cuenta con el respaldo económico adecuado.

A qué solicitudes afecta el cambio del Uscis

El organismo federal oficializó la vigencia exclusiva del nuevo diseño desde el 31 de agosto. Las autoridades rechazarán cualquier solicitud enviada con la versión anterior al 17 de octubre de 2024.

La disposición aplica tanto para los envíos por correo postal con matasellos reciente como para las gestiones concretadas mediante el sistema electrónico. La falta de un período de transición obliga a revisar la versión del documento antes del envío final.

Para facilitar el proceso, el portal de la agencia ofrece una herramienta opcional de elegibilidad en línea. Este recurso digital estima si los ingresos y activos del postulante cumplen los mínimos requeridos por las leyes vigentes.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El uso de la calculadora digital no garantiza una aprobación definitiva, pero sirve como guía previa a la presentación formal. El solicitante debe corroborar siempre las instrucciones de presentación publicadas en la plataforma oficial del organismo.