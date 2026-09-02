Cómo se aplicará la regla de carga pública del Uscis para visas y residencia permanente, según un abogado de inmigración

A partir del 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas regulaciones sobre la normativa de carga pública. La fecha coincide con la suspensión de citas para visados en todas las embajadas, medida adoptada para capacitar a los funcionarios consulares sobre la forma en que la administración Trump interpreta esta normativa, según explicó Andrés Echevarría, abogado de inmigración.

Así se aplicará la regla de carga pública, según un abogado de inmigración

Según Echevarría, la carga pública es una causal de inadmisibilidad que ha existido en EE.UU. desde hace muchos años. Por tanto, lo que cambiaría es la manera en cómo se aplicaría la legislación.

La demanda sostiene que María Lourdes Montoya nunca fue elegible para la naturalización porque su matrimonio con un ciudadano estadounidense era falso Imagen generada con IA

“El texto de la ley puede seguir siendo el mismo, pero las exigencias probatorias, el ejercicio de la discrecionalidad y el umbral práctico que debe superar un solicitante pueden volverse más rigurosos”, dijo en diálogo con LA NACION.

En ese contexto, el abogado advirtió que el nuevo reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis sobre la regla va a otorgar mayor discrecionalidad a los oficiales en las solicitudes.

En qué consiste la carga pública

La carga pública es un criterio que determina si un extranjero es elegible para recibir una visa, ser admitido en EE.UU. o ajustar su estatus para obtener la residencia permanente, según explica el DHS en un comunicado.

La medida existe en la legislación migratoria desde 1882 y estudia la probabilidad de que un solicitante pase a depender del gobierno para sus necesidades básicas (alimentación, salud o vivienda). A fin de evaluar esto, los oficiales estudian cinco factores:

Edad

Salud

Estatus familiar

Activos, recursos y situación financiera

Educación y destrezas

De igual modo, se puede tomar en cuenta la existencia del Formulario I-864 (Declaración jurada de patrocinio económico) cuando este sea obligatorio.

Cómo se aplica la regla de carga pública a partir del 18 de septiembre

El DHS presentó una regla que rescinde la normativa de carga pública de 2022 tras los límites impuestos a los oficiales durante la evaluación. Según el Uscis, los cambios fundamentales incluyen:

Eliminación de dependencia primaria

La norma anterior definía la regla como la probabilidad de volverse “primariamente dependiente” del gobierno. Ahora, la nueva medida evalúa el concepto de manera más amplia.

Restauración de la discreción amplia y la “totalidad de las circunstancias”

Las nuevas directrices estipulan que los oficiales podrán realizar un estudio individual de cada caso, sin limitarse a una serie de factores.

Ampliación del tipo de beneficios públicos considerados

Bajo la regla de 2022, los agentes no consideraban el uso de beneficios económicos como cupones. Los recientes lineamientos eliminan esa restricción y se va a aplicar de la siguiente forma:

Beneficios recibidos antes del 18 de septiembre : Uscis solo considerará la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización médica a largo plazo pagada por el gobierno ( Medicaid en hogares de ancianos).

: Uscis solo considerará la y la institucionalización médica a largo plazo pagada por el gobierno ( en hogares de ancianos). Beneficios recibidos después del 18 de septiembre: se tomará en cuenta la recepción, aplicación o certificación de cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos económicos (monetario y no monetario), como la asistencia federal del estado y los cupones de alimentos (SNAP).

Si la persona obtiene los cupones del SNAP después del 18 de septiembre, los oficiales pueden tomarlo en cuenta bajo el estudio de carga pública

Mayor escrutinio con el Formulario I-864

En el enfoque anterior, la presentación de un Formulario I-864 se consideraba de forma positiva en cualquier solicitud. A partir del 18 de septiembre, el oficial tendrá la obligación de verificar si el patrocinador cumplirá con el contrato.