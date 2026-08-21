La dura advertencia del DHS para los migrantes: “Aquellos con TPS terminado deben irse ahora”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó este martes 18 de agosto una advertencia dirigida a los migrantes cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue terminado. El pronunciamiento se produjo después de una decisión judicial en Boston que modificó la situación de las protecciones concedidas a ciudadanos de Etiopía.

El mensaje del DHS para los migrantes con el TPS finalizado

El mensaje del DHS fue difundido como respuesta a una publicación de James Percival, asesor general del organismo, quien informó que el juez federal Brian Murphy había levantado la suspensión que impedía aplicar la finalización del TPS para Etiopía.

El DHS dijo a los migrantes con TPS finalizado que abandonen EE.UU. Captura de X de Homeland Security

Percival sostuvo que, tras esa resolución, “todas las terminaciones de TPS están en vigor”. El DHS retomó esa afirmación y reforzó el llamado dirigido a quienes perdieron esa protección migratoria: “Aquellos con TPS terminado deben irse ahora. Si no lo hacen, los deportaremos”.

Un juez habilitó el fin del TPS para más de 5000 migrantes de Etiopía

De acuerdo con Reuters, Murphy, juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Boston, permitió el 18 de agosto que el gobierno de Donald Trump pusiera fin a las protecciones legales otorgadas a más de 5000 etíopes, que les permitían vivir y trabajar en el país norteamericano.

La resolución suspendió el último bloqueo judicial que impedía al DHS terminar una designación del TPS para un país. En junio, la Corte Suprema ya había permitido que el gobierno finalizara protecciones similares para miles de personas procedentes de Haití y Siria.

Fin del TPS: el país latino que eligen los migrantes venezolanos que se van de EE.UU. por las políticas de Trump

El fallo del máximo tribunal, respaldado por una mayoría de seis votos contra tres, limitó la capacidad de los jueces para revisar las decisiones del DHS de finalizar las designaciones correspondientes a 13 naciones.

Qué protecciones pierden los migrantes cuyo TPS finalizó

El TPS está disponible bajo la legislación federal para personas cuyos países de origen atravesaron desastres naturales, conflictos armados u otros acontecimientos extraordinarios.

El programa concede a los migrantes elegibles autorización de trabajo y protección temporal frente a la deportación.

Una decisión judicial habilitó la finalización del TPS para ciudadanos de Etiopía Magnific

El gobierno del expresidente Joe Biden otorgó ese beneficio a los etíopes que ya se encontraban en EE.UU. a partir de 2022, ante el conflicto armado y la situación humanitaria en el país africano.

En diciembre de 2025, el DHS anunció que pondría fin a esas protecciones bajo el argumento de que las condiciones ya no representaban una amenaza grave para el regreso seguro de los ciudadanos etíopes. Murphy bloqueó esa medida en abril al considerar que el departamento había ignorado procedimientos establecidos por ley.

La alternativa que ofrece el DHS para abandonar EE.UU.

En su sitio oficial, el DHS ofrece el programa CBP Home para la salida voluntaria de extranjeros que se encuentran ilegalmente en EE.UU. La iniciativa permite registrar la intención de abandonar el país norteamericano mediante una aplicación móvil.

Quienes reúnen los requisitos, presentan su intención de partir y superan la verificación, pueden quedar temporalmente relegados como prioridad para detención o medidas de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) antes de la fecha programada para su salida.

El programa contempla viaje sin costo, un bono de salida de 2600 dólares y la condonación de multas por incumplimiento de órdenes de partida. También permite incluir a familiares que viajarán con el solicitante.