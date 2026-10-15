El DHS lo pidió: la regla del Uscis que cambiaría las solicitudes para trabajadores inmigrantes cubanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta para modificar el procedimiento que utiliza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al analizar las solicitudes de extensión de estadía de trabajadores extranjeros. El proyecto busca eliminar la denominada regla de deferencia, que permite tomar en consideración decisiones favorables emitidas previamente cuando las condiciones del caso se mantienen.

La nueva propuesta del DHS que cambiaría las solicitudes de visas de trabajo ante el Uscis

Si la iniciativa se aprueba, las solicitudes presentadas mediante el formulario I-129 dejarán de beneficiarse de la deferencia obligatoria a las aprobaciones anteriores, incluso cuando el trabajador continúe con el mismo empleador y las circunstancias no hayan cambiado.

El cambio podría afectar a profesionales cubanos que trabajan legalmente en el país norteamericano bajo distintas categorías migratorias.

Esta medida transforma el proceso de solicitud de extensión de estadía y renovación para trabajadores no inmigrantes Fotomontaje realizado con IA

La propuesta fue publicada en el Registro Federal el 14 de octubre. Por el momento, no constituye una norma vigente y deberá completar el proceso reglamentario.

La regulación actual, contemplada en el apartado 8 CFR 214.1(c)(5), establece que los funcionarios deben respetar una determinación previa de elegibilidad al revisar determinadas solicitudes de extensión presentadas mediante el formulario I-129.

Esto se aplica cuando intervienen las mismas partes y las circunstancias relevantes no cambiaron, salvo que exista un error material u otra modificación sustancial.

El DHS pretende suprimir esa disposición; en consecuencia, las aprobaciones anteriores dejarían de funcionar como referencia que deba recibir deferencia durante la evaluación de una nueva petición.

Los funcionarios analizarían cada expediente según las pruebas y los requisitos aplicables al momento de la revisión.

La agencia sostuvo que este enfoque permitiría examinar con mayor detalle las solicitudes y mantener la responsabilidad de demostrar la elegibilidad en manos de quien presenta la petición.

La propuesta se encuentra en un periodo de comentarios públicos que finaliza el 13 de noviembre Imagen ilustrativa generada con IA

La Sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que esa obligación corresponde al peticionario, generalmente el empleador en los trámites de visas laborales.

Por qué el DHS quiere eliminar la regla de deferencia

Entre los argumentos de la propuesta, el departamento señala que el sistema actual podría dificultar una revisión completa de los expedientes.

Según su interpretación, la obligación de respetar decisiones anteriores puede hacer que los funcionarios deban justificar especialmente por qué rechazan una extensión que ya había sido aprobada.

Para respaldar su posición, el DHS citó datos de inspecciones en centros de trabajo:

En las extensiones de visas H-1B , la tasa combinada de fraude e incumplimiento fue del 22,39% durante períodos con deferencia, frente al 16,77% en períodos sin ella.

, la tasa combinada de fraude e incumplimiento fue del durante períodos con deferencia, frente al 16,77% en períodos sin ella. En la categoría L-1A, los porcentajes informados fueron del 24,46% y el 18,37%, respectivamente.

Qué cambiaría para los trabajadores cubanos con visas

Los ciudadanos cubanos que trabajan en Estados Unidos bajo categorías migratorias como H-1B, L-1, O-1 o P podrían verse alcanzados por el cambio, según la categoría y el tipo de petición que presenten.

Entre los trabajadores potencialmente afectados se encuentran médicos, ingenieros, especialistas tecnológicos, ejecutivos, artistas y deportistas.

Uno de los principales cambios sería la necesidad de volver a demostrar que se cumplen los requisitos migratorios.

El empleador tendría que preparar documentación suficiente para respaldar la solicitud, sin depender de que una extensión anterior fuera aprobada para el mismo puesto o trabajador.

El DHS calcula que la eliminación de la deferencia podría generar unas 6044 solicitudes adicionales de evidencia, conocidas como RFE, cada año.

Estos requerimientos permiten al Uscis pedir documentos o información complementaria antes de tomar una decisión sobre el expediente.

Cuándo podría entrar en vigor la nueva regla del DHS

El proyecto contempla un período de comentarios públicos de 30 días, que finaliza el 13 de noviembre. Durante ese plazo, empleadores, abogados, organizaciones y otras personas interesadas pueden presentar observaciones a través de Regulations.gov, bajo el expediente DHS Docket No. Uscis-2026-0529.

Una vez cerrado el período de consulta, la agencia deberá revisar los comentarios recibidos y decidir si introduce modificaciones o mantiene la propuesta. Después tendrá que completar las revisiones administrativas correspondientes y publicar una versión definitiva en el Registro Federal.

La regla final deberá establecer su fecha de entrada en vigor. Solo después de completar ese procedimiento podrá el Uscis implementar oficialmente el nuevo criterio y actualizar sus instrucciones operativas.