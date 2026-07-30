El enunciado del Uscis para reemplazar la green card: “Rechazaremos cualquier formulario que no esté firmado”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reiteró un requisito que puede determinar el resultado de una solicitud para reemplazar la green card. La agencia informó que cualquier formulario I-90 presentado sin una firma válida será rechazado y no ingresará al proceso de evaluación.

El requisito clave al solicitar un reemplazo de green card ante el Uscis

El I-90 es el trámite utilizado por los residentes permanentes para solicitar una nueva tarjeta cuando el documento fue extraviado, robado, sufrió daños o está próximo a vencer. El Uscis permite completar este procedimiento por internet o mediante envío postal.

La ausencia de la firma en el trámite resultará en el rechazo automático de la solicitud Imagen generada con IA

La agencia señaló que el formulario debe contener toda la información obligatoria para que pueda ser procesado. También recordó que los solicitantes deben conservar los documentos originales firmados, ya que podrían ser requeridos durante la revisión del caso.

Además, a través de su sitio web, el Uscis indicó como requisito clave la rúbrica del solicitante; si no se cumple con esto, el trámite podría ser denegado: “Rechazaremos cualquier formulario que no esté firmado”.

El Uscis actualizó las reglas sobre las firmas válidas

Desde el 10 de julio entraron en vigor nuevos criterios para determinar qué tipos de firmas serán aceptadas en solicitudes, peticiones y otros documentos migratorios presentados ante el Uscis. La agencia explicó que, como regla general, la rúbrica debe realizarse de forma manuscrita.

El Uscis exige una firma válida en las solicitudes, peticiones y otros documentos que se presenten Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

Entre las opciones admitidas figuran:

Firma tradicional

El nombre escrito a mano

Una marca en forma de “X”

Una huella dactilar u otra señal personal, siempre que refleje la intención del solicitante de validar el documento

Las modalidades electrónicas únicamente serán aceptadas en aquellos procedimientos en línea donde el Uscis autorice expresamente esa opción.

Errores que pueden provocar el rechazo del formulario I-90 del Uscis

La agencia indicó que la falta de firma genera el rechazo automático de la solicitud, aun cuando el resto del formulario esté completo. En ese escenario, el interesado deberá presentar nuevamente toda la documentación.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El Uscis también informó que no aceptará firmas escritas en computadora cuando se requiera una rúbrica manuscrita. Del mismo modo, los formularios con indicios de alteraciones o dudas sobre la autenticidad de la misma podrán ser rechazados como parte de los controles aplicados durante el proceso.

Otro motivo de rechazo es la ausencia de las marcas correspondientes del preparador, intérprete o representante legal cuando la normativa exige su participación. Para organizaciones o empresas, la documentación deberá estar firmada por una persona con facultades para actuar en representación de la entidad.

Qué información debe incluir el formulario I-90 para reemplazar la green card

Además de la firma, el Uscis recordó que existen datos que deben completarse obligatoriamente en la sección de información personal. Entre ellos figuran:

Apellido

Dirección postal

Fecha de nacimiento

La agencia también indicó que la documentación requerida dependerá del motivo por el cual se solicita una nueva green card. En casos de pérdida, robo o deterioro, el solicitante deberá presentar copia de una identificación oficial.

Si la tarjeta está vencida o vencerá dentro de los seis meses siguientes, deberá adjuntarse un duplicado de la misma. Cuando el trámite responda a un cambio de nombre o a la corrección de datos biográficos, será necesario presentar la documentación legal que respalde la modificación.