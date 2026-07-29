Con efecto inmediato: a quiénes alcanza la nueva regla del Uscis para acelerar los casos de asilo en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicar el 28 de julio una nueva regla que permite remitir determinadas solicitudes de asilo afirmativo directamente a un juez de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante. La medida no alcanza automáticamente a todos los expedientes, ya que primero los funcionarios deberán revisar el formulario, las pruebas presentadas y toda la información disponible.

Cómo se aplica la regla que busca acelerar los casos de asilo en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional presentó la norma para inspección pública el 27 de julio y la publicó oficialmente en el Registro Federal el martes 28 de julio. La regla entró en vigor ese mismo día y estará abierta a comentarios públicos durante 60 días.

Actualmente, el procedimiento contempla la participación del Uscis y del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La remisión sin entrevista podrá aplicarse a determinados solicitantes que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos y cuyos expedientes, tras la revisión de Uscis, no puedan ser aprobados o no justifiquen una concesión discrecional.

Los oficiales del Uscis ahora pueden remitir las solicitudes de asilo afirmativo a los jueces de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante Imagen ilustrativa generada con IA

Según el documento, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios resuelve las solicitudes de asilo “afirmativas” para personas que no están en proceso de deportación.

En su lugar, los jueces de inmigración se encargan de las peticiones “defensivas” para extranjeros que están sujetos al procedimiento de remoción. El Uscis generalmente resuelve la solicitud o la remite a un magistrado según el estatus migratorio de la persona.

El gobierno sostuvo que el procedimiento anterior podía generar una revisión duplicada: primero ante un oficial de asilo y luego ante un juez de inmigración. Con la nueva regla, algunos expedientes pasarán directamente al tribunal, donde el solicitante podrá plantear su pedido de protección dentro del proceso de remoción.

Bajo las nuevas directrices, los funcionarios podrán remitir las peticiones a los jueces de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante. Según la agencia, este cambio reducirá el tiempo que se demora en tomar una decisión sobre las solicitudes.

A cuántos migrantes se aplica la nueva norma del Uscis sobre los casos de asilo

La regla podría impactar en más de un millón de extranjeros. Sobre el final de los primeros tres meses del año fiscal 2026, el 31 de diciembre, el número de expedientes atrasados alcanzaba los 1.418.536 .

. La administración estimó, de acuerdo con The Washington Post, que alrededor de 444.724 solicitudes podrían reunir inicialmente las condiciones para ser evaluadas bajo el nuevo procedimiento.

El objetivo de la regla anunciada esta semana por el Uscis es “disminuir la acumulación de solicitudes de asilo pendientes" Fotomontaje editado con IA

Críticas a la regla que busca acelerar los casos de asilo en EE.UU.

El objetivo de la reforma es “disminuir la acumulación de solicitudes de asilo pendientes”, ya que actualmente los expedientes enfrentan demoras.

Los funcionarios afirmaron además que la medida era necesaria debido al estado del sistema. “Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección”, declaró el director del Uscis, Joseph Edlow, en el comunicado.

Sin embargo, la norma suscitó una inquietud generalizada en la comunidad migrante. Ira Kurzban, uno de los abogados que representó a los haitianos en el caso que llegó al Tribunal Supremo, sostuvo que transformará al sistema de asilo en “una máquina de deportación”, y advirtió el impacto que podría tener en los solicitantes.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

“Todo forma parte de un plan para convertir a personas con estatus legal en ilegales. Eso es, en esencia, lo que han hecho”, analizó.

En diálogo con Miami Herald, Robyn Barnard, vicepresidenta de derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First, también criticó la modificación. “Su solución para reducir la acumulación de casos no es seguir el debido proceso y brindar a las personas un juicio justo. Su solución es simplemente rechazar peticiones masivamente y deportar a personas en masa en lugar de darles la oportunidad de defenderse ante un tribunal”, manifestó.