La nueva regla del Uscis que entra en vigor el 10 de julio: cómo saber si mi firma es válida o no

A partir del 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará una regla final sobre firmas válidas en solicitudes migratorias. La medida se apoya en los criterios del Manual de Políticas de la agencia e impacta en personas que presentan formularios, peticiones y solicitudes de beneficios, ya que una firma incorrecta puede provocar rechazos automáticos o retrasos en el trámite.

Cómo debe ser una firma para que el Uscis la acepte

La actualización establece que la persona debe colocar una marca manuscrita para autenticar el contenido del documento, salvo en procesos específicos en línea donde Uscis permita una firma electrónica segura.

La agencia acepta nombres escritos a mano, firmas estilizadas, una “X”, una huella dactilar u otra marca personal, siempre que el firmante tenga la intención de validar el documento.

Uscis tiene límites claros respecto a qué firmas están autorizadas en un formulario (Nathan Howard/Pool Photo via AP)

El texto también aclara que una firma válida requiere participación directa de la persona que presenta el trámite. El Uscis señala que el solicitante, peticionario, representante legal o preparador debe firmar personalmente cuando la ley lo exija. La agencia no acepta que otra persona firme sin autorización específica contemplada en sus reglas.

Otro punto importante se relaciona con las copias escaneadas. El Uscis permitirá enviar reproducciones electrónicas de formularios firmados originalmente a mano, siempre que la persona conserve el documento original. La agencia puede solicitar ese original en cualquier momento durante el proceso migratorio.

Errores de firma que provocan el rechazo automático del Uscis

El manual explica que Uscis rechazará formularios obligatorios sin firma. La regla aplica incluso cuando el documento contiene toda la información necesaria. La ausencia de una firma invalida la presentación desde el inicio del proceso y obliga a reenviar el trámite completo.

Cualquier trámite de Uscis necesita un responsable y este debe firmar los documentos (Web/Uscis)

Además, estos son otros errores por los que le rechazarían a un migrante su trámite:

Enviar documentos con nombres mecanografiados en lugar de una rúbrica válida cuando el trámite exige firma manuscrita.

en lugar de una rúbrica válida cuando el trámite exige firma manuscrita. Omitir firmas del preparador, intérprete o representante legal en formularios donde la ley exige esos apartados completos.

Presentar copias escaneadas sin conservar el original firmado. El Uscis puede solicitar el documento original en cualquier momento del proceso.

Entregar formularios con señales de alteración o dudas sobre la autenticidad de la firma. La agencia revisa posibles irregularidades como parte de sus controles antifraude.

Quiénes pueden firmar formularios de Uscis en nombre de empresas y entidades legales

La política de Uscis establece que las corporaciones, asociaciones, organizaciones y otras entidades legales deben presentar formularios firmados por una persona autorizada oficialmente para actuar en representación de la institución.

La agencia reconoce como válidas las firmas de ejecutivos, funcionarios, socios administradores y otros representantes con autoridad legal dentro de la organización. También exige que esa persona tenga facultades reales para comprometer legalmente a la empresa en el trámite migratorio.

El Uscis es la entidad encargada de regular los permisos migratorios en EE.UU. / X @uscis Uscis

El manual señala que la autoridad migratoria puede solicitar evidencia adicional para comprobar que quien firmó posee autorización válida. Entre los documentos que pueden respaldar esa representación aparecen contratos corporativos, estatutos internos, resoluciones empresariales o registros oficiales de la compañía.