¿Puedo obtener una licencia que cumpla con Real ID si soy indocumentado?: estás son las opciones

Escuchar

La Ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. En ese sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. explica que todas las jurisdicciones de ese país cumplen con la legislación vigente. No obstante, surge la duda de qué pasa con los indocumentados, ¿pueden obtener credenciales que cumplan con la norma federal?

Las tarjetas que respetan con la Real ID requieren prueba de ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país, por lo que un indocumentado no puede obtener una licencia que vaya con la legislación federal. Sin embargo, el DHS explica que se permite a los estados emitir documentos, cuando no se puede garantizar la identidad del solicitante o para quienes no se determina su presencia legal, siempre que se indique que no son aceptables para fines federales y tengan un diseño o color único para diferenciarlas.

La licencia de conducir AB60 al frente muestra la leyenda “se aplican límites federales” ACLU Southern California

En contraposición, los no ciudadanos admitidos legalmente para residencia permanente o temporal, aquellos con estatus de residente permanente condicional, quienes tengan una solicitud de asilo aprobada y los que hayan ingresado a Estados Unidos como refugiados sí son elegibles para una licencia o tarjeta de identificación Real ID.

Las tarjetas que cumplen con Real ID tendrán una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, una estrella negra o un oso, como en el caso de California. Si no tiene uno de estos distintivos, significa no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales y otros propósitos.

Las tarjetas que cumplen con la Real ID se pueden identificar por su distintivo en la parte superior derecha TSA

Estos son los estados de EE.UU. que emiten licencias de conducir para migrantes

En EE.UU., 19 estados y el Distrito de Columbia (Washington D.C.) han promulgado leyes para permitir que los indocumentados obtengan licencias de conducir. Un informe de la National Conference of State Legislatures, una organización bipartidista de investigación, indica cuáles son las legislaciones estatales que emiten los documentos para inmigrantes no autorizados.

California : a través de la Ley de Conducción Segura y Responsable ( AB60 ), se permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio.

: a través de la Ley de Conducción Segura y Responsable ( ), se permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Colorado : la entidad proporciona licencias de conducir a las personas que presentaron impuestos sobre la renta estatal durante el año anterior y pueden mostrar prueba de residencia estatal actual, o que tienen una identificación de contribuyente individual.

: la entidad proporciona licencias de conducir a las personas que presentaron impuestos sobre la renta estatal durante el año anterior y pueden mostrar prueba de residencia estatal actual, o que tienen una identificación de contribuyente individual. Connecticut : proporciona licencias de conducir a los solicitantes que presenten un pasaporte extranjero válido o identificación consular y prueba de residencia, independientemente de su presencia legal en EE.UU.

: proporciona licencias de conducir a los solicitantes que presenten un pasaporte extranjero válido o identificación consular y prueba de residencia, independientemente de su presencia legal en EE.UU. Delaware : permite que un inmigrante indocumentado adquiera una “tarjeta de privilegio para conducir”. El solicitante debe mostrar prueba de haber presentado una declaración de impuestos sobre la renta del estado.

: permite que un inmigrante indocumentado adquiera una “tarjeta de privilegio para conducir”. El solicitante debe mostrar prueba de haber presentado una declaración de impuestos sobre la renta del estado. Hawái : autoriza la emisión de licencias de conducir a residentes del estado que no puedan presentar prueba de presencia autorizada en EE.UU., aunque deben proporcionar una prueba satisfactoria de identidad y residencia.

: autoriza la emisión de licencias de conducir a residentes del estado que no puedan presentar prueba de presencia autorizada en EE.UU., aunque deben proporcionar una prueba satisfactoria de identidad y residencia. Illinois: emite una licencia de conducir de visitante temporal (TVDL, por sus siglas en inglés). En julio de este 2024, entrará en vigor la ley HB3882, que le dará a los migrantes la oportunidad de obtener un permiso de cuatro años.

La ley de Illinois permite que las personas sin estatus de visa obtengan una Licencia de conducir para visitantes temporales Oficina del Secretario de Estado de Illinois

Maryland : autoriza la emisión de licencias de conducir a quienes no tengan un estatus legal o un número de Seguro Social válido, siempre y cuando proporcionen evidencia de que han presentado dos años de declaraciones de impuestos sobre la renta.

: autoriza la emisión de licencias de conducir a quienes no tengan un estatus legal o un número de Seguro Social válido, siempre y cuando proporcionen evidencia de que han presentado dos años de declaraciones de impuestos sobre la renta. Massachusetts : autoriza la emisión de licencias de conducir a quienes no pueden proporcionar prueba de presencia legal o a quienes no son elegibles para un número de Seguro Social.

: autoriza la emisión de licencias de conducir a quienes no pueden proporcionar prueba de presencia legal o a quienes no son elegibles para un número de Seguro Social. Minnesota : permite a los inmigrantes indocumentados tomar el examen de habilidades para conducir y recibir una licencia. El solicitante debe presentar prueba de identificación y demostrar su residencia en el estado.

: permite a los inmigrantes indocumentados tomar el examen de habilidades para conducir y recibir una licencia. El solicitante debe presentar prueba de identificación y demostrar su residencia en el estado. Nueva Jersey : ofrece una licencia de conducir o identificación estándar que no requiere prueba de presencia legal.

: ofrece una licencia de conducir o identificación estándar que no requiere prueba de presencia legal. Nuevo México : permite que el Departamento de Vehículos Motorizados acepte números de identificación fiscal como sustituto del número de Seguro Social, independientemente del estatus migratorio.

: permite que el Departamento de Vehículos Motorizados acepte números de identificación fiscal como sustituto del número de Seguro Social, independientemente del estatus migratorio. Nueva York : la “Ley Luz Verde” permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años, sin importar el estatus del residente, solicitar una licencia de conducir estándar, no para fines federales.

: la “Ley Luz Verde” permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años, solicitar una licencia de conducir estándar, no para fines federales. Nevada : emite una tarjeta de autorización, independientemente del estatus legal del solicitante, quien debe presentar certificado de nacimiento o pasaporte emitidos por un país extranjero como prueba de identidad.

: emite una tarjeta de autorización, independientemente del estatus legal del solicitante, quien debe presentar certificado de nacimiento o pasaporte emitidos por un país extranjero como prueba de identidad. Oregón : eliminó el requisito de prueba de residencia legal para obtener una licencia. Los interesados pueden proporcionar prueba de identidad, dirección y fecha de nacimiento con un pasaporte vigente o documento consular del país de ciudadanía.

: eliminó el requisito de prueba de residencia legal para obtener una licencia. Los interesados pueden proporcionar prueba de identidad, dirección y fecha de nacimiento con un pasaporte vigente o documento consular del país de ciudadanía. Rhode Island : permite que cualquier persona que no pueda establecer presencia legal en los EE.UU., pero cumpla con otros requisitos, como presentar prueba de identidad, pueda recibir una licencia o permiso de conducir.

: permite que cualquier persona que no pueda establecer presencia legal en los EE.UU., pero cumpla con otros requisitos, como presentar prueba de identidad, pueda recibir una licencia o permiso de conducir. Utah : ofrece una tarjeta de privilegio de conducir de un año para inmigrantes no autorizados. Los solicitantes sin número de Seguro Social deben demostrar residencia en el estado durante seis meses y proporcionar un número de identificación fiscal.

: ofrece una tarjeta de privilegio de conducir de un año para inmigrantes no autorizados. Los solicitantes sin número de Seguro Social deben demostrar residencia en el estado durante seis meses y proporcionar un número de identificación fiscal. Vermont : permite que aquellos residentes que no puedan establecer una presencia legal en Estados Unidos sean elegibles para una tarjeta de privilegio de operador de vehículos motorizados o una tarjeta alternativa.

: permite que aquellos residentes que no puedan establecer una presencia legal en Estados Unidos sean elegibles para una tarjeta de privilegio de operador de vehículos motorizados o una tarjeta alternativa. Virginia : emite una tarjeta o permiso de privilegio de conducir para los solicitantes que hayan declarado ingresos y deducciones de fuentes del estado.

: emite una tarjeta o permiso de privilegio de conducir para los solicitantes que hayan declarado ingresos y deducciones de fuentes del estado. Washington : permite a los solicitantes de licencias de conducir sin números de Seguro Social proporcionar documentación alternativa para demostrar su residencia en el estado, como facturas de servicios públicos del hogar y números de identificación fiscal.

: permite a los solicitantes de licencias de conducir sin números de Seguro Social proporcionar documentación alternativa para demostrar su residencia en el estado, como facturas de servicios públicos del hogar y números de identificación fiscal. Distrito de Columbia: ofrece una licencia de conducir, permiso o tarjeta de identificación de propósito limitado a quien no se le ha asignado un número de Seguro Social o no puede establecer presencia legal en Estados Unidos.

LA NACION