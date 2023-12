escuchar

“Casi me quitan la visa cuando fui a Estados Unidos”, fue la frase con la que una joven mexicana comenzó su video sobre la mala experiencia que vivió al pasar el filtro de migración. Su historia tuvo lugar hace dos años, pero no la había contado hasta el momento por temor a que, de alguna forma, las autoridades la vieran y no pudiera renovar su visa.

En mayo de 2021, la chica viajó a EE.UU. con su esposo a vacunarse, después de que ambos se enfermaron de Covid, y lograron pasar sin ningún inconveniente por la frontera. Sin embargo, al volver por el refuerzo, una oficial los increpó de una manera que les hizo sentir que perderían su estatus legal. “Me dijo: ‘te voy a quitar tu visa, los vamos a separar, poner en cuartos separados y no vas a poder entrar al país’”.

Fueron a vacunarse por Covid en Estados Unidos y casi les pasa lo peor

Según la joven, su intención era vacunarse en EE.UU. después de que escuchó casos de éxito de otras personas. No obstante, desde el primer momento, les advirtieron que no podían decir ese motivo en migraciones, dado que a un conocido de ambos le habían quitado la visa por guardar su papel de registro en su pasaporte. Anilu, como se identifica en su perfil de TikTok, dijo que la primera vez sí les preguntaron sobre su motivo de visita y que los dos negaron tener una cita para su vacuna, con lo que lograron pasar con éxito.

Tres semanas después, cuando les tocaba la segunda dosis, volvieron a Houston, Texas. “Yo veía en redes sociales que era supernormal decir eso y decir que vas de shopping”, mencionó la joven. Sin embargo, también sacó citas en lugares de vestidos de novia para que su versión tuviera mayor credibilidad. Al llegar al filtro, no les fue como esperaban, dado que, según la versión de la tiktoker, la agente tenía un trato hostil. Luego, de preguntarles a qué iban, los habría acusado de mentirle y tampoco dio crédito al turno en la casa de diseños de alta costura.

“Me dijo: ‘Me estás mintiendo, le mientes al gobierno de Estados Unidos’”. De acuerdo con la chica mexicana, a la oficial no le parecía creíble que fuera por un vestido cuando ya se había casado por el registro civil ni que llevara a su esposo como acompañante para ayudarla. A pesar de que ella negaba que su viaje fuera para vacunarse, nada parecía funcionar. “Me dice. ‘Te voy a quitar tu visa, los vamos a separar, poner en cuartos separados y no vas a poder entrar al país’”, recordó.

La joven contó cómo casi pierde la visa de Estados Unidos

La renovación de visa con miedo en el historial

Pese a todo, la pareja mantuvo la calma, incluso cuando ambos se enteraron de que les quitarían la visa. “Se puso a escribir en mi expediente y me dijo que nunca más iba a poder entrar”, señaló Anilu. Al parecer, esa agente llamó a su compañero y eso salvó a la pareja de regresar a México sin lograr su objetivo. Este otro oficial les hizo una revisión de sus valijas y después los dejó ir, dándoles su visa y pasaporte de nuevo. Afortunadamente, la joven supo que no acumuló historial negativo cuando intentó volver a EE.UU. otras tres veces y no tuvo ningún problema y también logró renovar su visa.

En los comentarios, los usuarios dejaron sus reacciones: “Lo que me impactó fue que sí pudiste renovar”; “Yo sí dije que iba por mi vacuna y no me dejaron entrar”; “Qué fuerte, yo la perdí por un día, pero mi historia es diferente”, escribieron.