Oficial y confirmado: el nuevo tiempo de espera para renovar la green card y cómo procesa Uscis el formulario I-90 en 2026

La demora en la renovación de la residencia permanente (green card) se agravó de forma considerable en Estados Unidos entre el año fiscal 2025 y el 2026. Las estadísticas oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) consignan que la mitad de los trámites con el formulario I-90 ahora se resuelven en 7,9 meses, contra los 4,1 meses del período anterior.

Cuánto tarda el Uscis en procesar la green card con el formulario I-90

El informe histórico del Uscis establece una mediana nacional de 7,9 meses para procesar el formulario I-90 durante el año fiscal 2026. Este documento se utiliza para solicitar la renovación o el reemplazo de la tarjeta de residente permanente, identificada oficialmente como Formulario I-551, más conocido como “green card”.

La espera aumentó 3,8 meses frente al año fiscal anterior Fotomontaje realizado con IA

El dato comprende los expedientes tramitados entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Por lo tanto, corresponde a los primeros nueve meses del período fiscal, que concluye el 30 de septiembre.

La mediana representa el tiempo que necesitó la agencia para completar la mitad de los casos analizados. El cálculo reúne información de todas las oficinas del Uscis. Esta demora de procesamiento es la segunda más alta desde 2021.

Green card: cómo cambiaron los tiempos del Uscis desde 2021

El procesamiento del I-90 registró una mediana de 4,1 meses en 2025. El valor informado para 2026 supone un incremento de 3,8 meses. Los plazos presentaron variaciones durante los últimos años:

2021: 5,2 meses.

2022: 1,2 meses.

2023: 9,1 meses.

2024: 1,1 meses.

2025: 4,1 meses.

2026: 7,9 meses.

El registro de 2026 es el segundo más alto de la serie. Solo queda por debajo de los 9,1 meses contabilizados en 2023. El Uscis define el tiempo de procesamiento como la cantidad de meses transcurridos desde la recepción de una solicitud hasta su finalización.

Formulario I-90: cómo presentar la solicitud en línea ante el Uscis

El formulario I-90 puede enviarse en línea o en papel. La edición vigente tiene fecha del 20 de enero de 2025. La presentación digital requiere una cuenta del Uscis.

Esa plataforma permite abonar la tarifa, consultar el estado del caso, recibir notificaciones, revisar una estimación personalizada de finalización y responder solicitudes de evidencia.

Quienes solicitan una exención de tarifas no pueden completar el proceso digitalmente Freepik

También sirve para administrar la información de contacto. Si el titular cambia de domicilio, debe actualizar su dirección mediante la cuenta o presentar el formulario AR-11. La opción digital no está habilitada para quienes soliciten una exención de tarifas.

El Uscis también advierte que los residentes condicionales que buscan eliminar las condiciones de su green card no deben utilizar el I-90.

Formulario I-90 en papel: cómo procesa el Uscis las solicitudes

La agencia escanea la documentación recibida por correo para procesarla electrónicamente. Si el caso presentado en papel recibe un número IOE, el Uscis envía un aviso con los datos necesarios para vincularlo a una cuenta en línea.

El expediente continúa su curso aunque el interesado no utilice ese perfil. En ese caso, las notificaciones y novedades llegan por medio del Servicio Postal de Estados Unidos. El envío a una ubicación equivocada puede retrasar el procesamiento.

Las presentaciones realizadas a través de USPS deben enviarse a: USCIS / Attn: I-90 / P.O. Box 21262 / Phoenix, AZ 85036-1262.

USCIS / Attn: I-90 / P.O. Box 21262 / Phoenix, AZ 85036-1262. Para las entregas de FedEx, UPS o DHL, corresponde esta dirección: USCIS / Attn: I-90 (Box 21262) / 2108 E. Elliot Rd. / Tempe, AZ 85284-1806.

¿Qué errores pueden provocar el rechazo del formulario I-90?

Todas las páginas del formulario deben pertenecer a la edición vigente. La fecha y la numeración también deben quedar visibles en la parte inferior de cada hoja impresa. La Parte 1 debe contener tres datos obligatorios:

Apellido

Dirección postal

Fecha de nacimiento

La firma también es indispensable. La agencia rechaza las solicitudes que no estén firmadas. Quienes quieran recibir un correo electrónico o un mensaje de texto cuando el centro de recepción acepte el formulario pueden completar el G-1145. Este documento debe adjuntarse a la primera página del paquete.