Formulario I-485: el Uscis exigirá una nueva versión para solicitar la green card desde el 18 de septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que publicará una nueva edición del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus y obtener la green card dentro del país. Las versiones anteriores enviadas por correo o presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre no serán aceptadas.

Qué cambia en el formulario I-485 desde septiembre

Con la entrada en vigor de esta disposición también dejará de aplicarse la regulación de 2022 de la administración Biden sobre inadmisibilidad por carga pública. En su lugar, los funcionarios migratorios volverán a evaluar cada expediente mediante un análisis integral de las circunstancias personales y económicas de cada solicitante.

“La administración Trump defiende el Estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos”, señaló Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado. “El organismo está comprometido con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”, declaró.

La principal modificación consiste en ampliar la información que deberán proporcionar quienes soliciten la residencia permanente. El nuevo formulario incorporaría preguntas relacionadas con la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos, información que será utilizada durante la evaluación migratoria.

Hasta ahora, el análisis se concentraba principalmente en la asistencia monetaria destinada al mantenimiento de ingresos y en la institucionalización de largo plazo financiada por el Estado. Con la nueva regulación, el DHS permitirá considerar un universo más amplio de programas públicos cuando corresponda.

Además, la autoridad migratoria realizará una revisión individual de cada caso y tendrá en cuenta diferentes aspectos personales. El objetivo será determinar si existe la posibilidad de que el solicitante dependa de asistencia gubernamental en el futuro.

El Uscis informó que los formularios anteriores enviados por correo con sello postal del 18 de septiembre en adelante, o presentados electrónicamente desde esa fecha, serán rechazados. Por ese motivo, los solicitantes deberán utilizar exclusivamente la nueva edición del I-485.

Es fundamental utilizar la nueva edición a partir de la fecha indicada, ya que las versiones anteriores enviadas por correo o electrónicamente en o después del 18 de septiembre serán rechazadas Fotomontaje editado con IA

Los factores que evaluará Uscis para determinar la autosuficiencia

La nueva normativa establece que los oficiales deberán valorar distintos elementos antes de decidir sobre una solicitud de ajuste de estatus. Entre ellos figuran:

La edad del solicitante

Su estado de salud

La composición del grupo familiar

La situación económica

La formación educativa o laboral

También podrán analizar otros antecedentes que consideren relevantes para medir la capacidad de autosustento. Esta evaluación reemplaza el criterio más limitado aplicado bajo la regulación de 2022 y otorga mayor margen de análisis a los funcionarios encargados del expediente.

Otro cambio afecta al formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Aunque continuará como un documento importante dentro del proceso, dejará de representar un elemento con peso determinante y pasará a ser uno de los factores considerados junto al resto de las circunstancias.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Quiénes pueden presentar el formulario I-485

El I-485 está destinado a personas que ya se encuentran físicamente en EE.UU. y reúnen los requisitos para solicitar la residencia permanente mediante un ajuste de estatus. En la mayoría de los casos, el trámite depende de una petición migratoria presentada previamente por un familiar o un empleador.

Salvo en categorías con reglas especiales, también es necesario que exista una visa de inmigrante disponible antes de presentar la solicitud. Para ello, los interesados deben verificar que su fecha de prioridad permita avanzar con el procedimiento correspondiente.

Asimismo, los solicitantes deben demostrar que cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos por la legislación migratoria. Entre ellos figura la presentación del formulario I-693, correspondiente al examen de salud realizado por un médico autorizado, además de satisfacer las nuevas condiciones relacionadas con la evaluación de carga pública que comenzarán a aplicarse desde el 18 de septiembre.