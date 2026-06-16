Formulario I-765WS: el documento clave que exigirá el DHS para demostrar “necesidad económica” en el EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una iniciativa que modifica las condiciones para acceder a ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Entre los cambios más relevantes figura la obligación de demostrar una necesidad económica mediante la presentación del formulario I-765WS.

El DHS introduce un nuevo requisito de “necesidad económica” para el permiso de trabajo en EE.UU.

La medida alcanza a grupos de extranjeros que reciben autorizaciones laborales por decisión discrecional de las autoridades migratorias. Además, incorpora controles adicionales como las verificaciones de antecedentes antes de aprobar una solicitud.

El DHS establece nuevas modificaciones en los permisos de trabajo bajo parole humanitario Imagen ilustrativa generada con IA

Según la información oficial, el acceso a un permiso de trabajo dejará de depender únicamente de la categoría migratoria y requerirá también una evaluación económica individual para determinar si el solicitante necesita ingresos laborales para mantenerse durante su permanencia en EE.UU.

Para los solicitantes alcanzados por la nueva propuesta normativa del DHS, los requisitos para obtener el permiso EAD por primera vez son los siguientes:

Demostrar “necesidad económica”: a diferencia de la práctica anterior para algunos de estos grupos, ahora es obligatorio establecer que el solicitante necesita trabajar para subsistir .

. Superar la evaluación discrecional: el solicitante debe demostrar que “merece” la autorización de empleo . Los agentes migratorios efectuarán un análisis individualizado basado en la totalidad de las circunstancias para determinar si otorgan el beneficio de manera discrecional.

. Los agentes migratorios efectuarán un basado en la totalidad de las circunstancias para determinar si otorgan el beneficio de manera discrecional. Biometría obligatoria: todos los solicitantes alcanzados deben someterse a la toma de huellas dactilares y fotografías.

Qué información deberá incluir el formulario I-765WS

El formulario I-765WS funciona como una declaración financiera mediante la cual el solicitante informa su situación económica ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Entre los datos que deberán consignarse figuran:

Ingresos anuales actuales

Gastos anuales

Valor total de los bienes

Recursos económicos disponibles

Esta información permitirá a las autoridades analizar la capacidad financiera de cada persona. La propuesta establece que los datos incluidos en el formulario deberán presentarse bajo declaración jurada, por lo que cualquier información suministrada quedará sujeta a verificación durante el proceso migratorio.

El formulario I-765 es la herramienta para obtener un permiso de trabajo Imagen ilustrativa generada con IA

Documentos que servirán como respaldo financiero

Uno de los cambios planteados por el DHS es la exigencia de pruebas documentales para respaldar cada dato declarado en el formulario I-765WS. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Recibos de sueldo

Formularios tributarios

Transcripciones de declaraciones fiscales

Estados de cuenta bancarios

Facturas de servicios

Documentos que acrediten el valor de propiedades u otros activos

La autoridad migratoria utilizará esta documentación para determinar el nivel de recursos económicos del solicitante y establecer si cuenta con medios suficientes para sostenerse sin necesidad de trabajar en el país norteamericano.

Quiénes deberán presentar obligatoriamente el formulario para obtener un permiso EAD

La propuesta incorpora el requisito de manera obligatoria para las personas que ingresaron a EE.UU. mediante programas de permanencia temporal por razones humanitarias o de interés público, identificadas bajo la categoría migratoria (c)(11). También deberán cumplir con esta exigencia quienes poseen acción diferida bajo la categoría (c)(14), salvo aquellos grupos que se encuentran regulados por disposiciones específicas, como algunos beneficiarios de programas especiales.

Otro de los sectores alcanzados corresponde a las personas sujetas a una orden final de expulsión que permanecen en libertad bajo supervisión migratoria, clasificadas en la categoría (c)(18). En estos casos, la necesidad económica pasará a ser un requisito indispensable para acceder a una autorización laboral.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Cómo evaluará Uscis la situación económica de cada solicitante

La revisión de los formularios y documentos se realizará con base en referencias de los parámetros económicos establecidos por las Guías Federales de Pobreza vigentes en EE.UU. Las autoridades analizarán de manera conjunta los ingresos declarados, los gastos anuales y el valor de los activos disponibles para determinar la situación financiera del solicitante.

Si el Uscis concluye que una persona posee recursos suficientes para cubrir sus necesidades durante el período autorizado de permanencia, la solicitud del permiso de trabajo podrá ser rechazada bajo los criterios contemplados en la nueva normativa.