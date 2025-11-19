Guía oficial del Uscis sobre el EAD: qué es, cómo funciona y categorías que aún lo pueden tramitar

El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) aparece en la normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) como parte central del proceso que regula el acceso al trabajo formal en el país. La agencia detalló qué categorías deben tramitar el permiso mediante el Formulario I-765 y cómo funciona el sistema de renovaciones y reemplazos, pero el alcance de cada regla depende de criterios específicos que se explican en la guía oficial.

¿Qué es el EAD, según la guía del Uscis?

El Uscis introduce el EAD como una herramienta que permite certificar autorización laboral en Estados Unidos, explican en el sitio oficial. La normativa señala que los empleadores deben confirmar que cada persona contratada posea un estatus habilitado para trabajar.

El organismo define la tarjeta como prueba física de autorización laboral Freepick

El organismo define el EAD como una tarjeta de identificación laboral emitida a través del Formulario I-766, que actúa como evidencia física cuando la categoría migratoria exige presentar prueba de autorización.

¿Quiénes deben solicitar el permiso de trabajo con el Formulario I-765?

El Uscis señala que la exigencia de presentar el I-765 varía según la situación migratoria y las condiciones que permiten acceder al empleo. En ciertos casos, la autorización deriva del propio estatus; en otros, la habilitación laboral requiere una gestión específica mediante el citado formulario. La guía oficial divide estos casos en dos grupos definidos.

Por un lado, las personas con autorización laboral derivada de su estatus y que necesitan evidencia física:

Asilados.

Refugiados.

Titulares de una visa U.

Por otro, quienes deben solicitar la autorización laboral antes de incorporarse a un empleo:

Solicitantes de residencia permanente con el Formulario I-485 pendiente.

con el Formulario I-485 pendiente. Personas con una petición de asilo en trámite mediante el Formulario I-589.

mediante el Formulario I-589. Estudiantes F-1 o M-1 y otras categorías que requieren permiso previo para trabajar.

La guía distingue permisos derivados del estatus y permisos que requieren trámite Freepick

¿Quiénes no necesitan pedir la EAD para trabajar en Estados Unidos?

El Uscis aclara que existen categorías con autorización laboral inherente. Es decir, su estatus ya cumple la función que el EAD desempeña en otros casos. Los grupos exceptuados son:

Residentes permanentes , porque la Tarjeta de Residente Permanente (I-551) prueba autorización laboral.

, porque la prueba autorización laboral. Personas con visas que permiten trabajar para un empleador designado: H-1B, L-1B, O y P.

La renovación del EAD: plazos y requisitos oficiales

La renovación de la tarjeta depende de la continuidad del estatus que permite pedir autorización laboral. El Uscis recomienda iniciar la gestión con anticipación suficiente para evitar interrupciones. El trámite exige:

Un nuevo Formulario I-765 .

. El pago aplicable, salvo exención aprobada.

Presentación del trámite dentro de los ciento ochenta días previos al vencimiento.

El reemplazo del permiso de trabajo por pérdida, robo o daño

Cuando la tarjeta se extravía, se daña o es robada, se habilita un proceso específico para recuperar la documentación. El organismo también contempla situaciones en las que la tarjeta nunca llega al domicilio. El reemplazo requiere:

Un nuevo Formulario I-765.

El pago correspondiente, salvo exención.

correspondiente, salvo exención. La documentación indicada en las instrucciones.

indicada en las instrucciones. En casos de no entrega, se debe realizar una consulta formal a través de los canales habilitados.

La verificación del estatus habilitado es responsabilidad del empleador Freepick

Correcciones del EAD: diferencia entre los errores propios y las fallas del Uscis

La agencia detalla dos procedimientos distintos, según el origen del error. La distinción determina si el trámite tiene costo o no.

Si el error no es del Uscis: se debe presentar un nuevo I-765, pagar la tarifa (si corresponde), adjuntar la documentación requerida y devolver la tarjeta incorrecta.

se debe presentar un nuevo I-765, pagar la tarifa (si corresponde), adjuntar la documentación requerida y devolver la tarjeta incorrecta. Si el error es del Uscis: la corrección no tiene costo y puede solicitarse mediante el sistema de solicitudes de servicio o con una carta enviada a:

Uscis – Lee’s Summit Production FacilityAttn: Tarjetas de reemplazo I-7657 Product WayLee’s Summit, MO 64002

El organismo estima un plazo de treinta días desde la recepción. Si determina que el error no corresponde a la agencia, pide seguir el procedimiento habitual.

¿Qué pasa cuando ya no existe base legal para pedir el Documento de Autorización de Empleo?

El Uscis indica que el derecho a solicitar o renovar el permiso depende de la vigencia del estatus que habilita el empleo. Cuando ese fundamento desaparece, la agencia debe actuar de oficio.

Si la agencia recibe una solicitud y verifica que la persona ya no cumple los criterios para obtener autorización laboral, retiene la tarjeta y envía una notificación formal.