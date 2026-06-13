El DHS ordena al ICE deportar a estos migrantes que voten en las elecciones de EE.UU.: qué dice la ley

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ordenó que se apliquen sanciones más duras contra los no ciudadanos que voten ilegalmente en las elecciones estadounidenses. La ley establece la posibilidad de deportación, incluso si se trata de migrantes con estatus legal.

Orden del DHS al ICE: deportar a migrantes que voten en las elecciones de EE.UU.

La Oficina de Prensa del DHS compartió un comunicado el 9 de junio en el que anunció que el asesor jurídico general, James Percival, pidió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que aplique sanciones más estrictas contra quienes voten sin cumplir los requisitos.

El DHS ordenó al ICE que deporte a los migrantes indocumentados que voten en las elecciones de EE.UU., como una nueva medida para reforzar los comicios Archivo

“Estas disposiciones incluso permiten la deportación de extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos si participan ilegalmente en nuestras elecciones”, remarcó el DHS. Luego, sostuvo que no se requiere una condena penal para invocar estas disposiciones.

“La importancia de unas elecciones libres, justas y honestas es indiscutible. Haciendo eco de las palabras del presidente Trump, ‘el derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean debidamente contados y tabulados, sin dilución ilegal, es vital para determinar al legítimo ganador de una elección’”, declaró Percival.

La medida surge en medio de los esfuerzos de la administración federal para reforzar la seguridad en el proceso de elecciones. Recientemente, el gobierno ordenó al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) que no entregue boletas a los estados que no proporcionen listas de votantes. No obstante, la medida aún enfrenta batallas judiciales.

Qué dice la ley sobre la deportación de migrantes que votan en las elecciones de EE.UU.

En la Sección 1227, Extranjeros Deportables, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se establece que todo extranjero que haya votado en violación de cualquier disposición constitucional, estatuto, ordenanza o reglamento federal, estatal o local es deportable.

Sin embargo, es importante considerar que existen algunas excepciones. La sección menciona que en el caso de que un migrante haya emitido el sufragio en alguno de estos comicios, pero sea hijo de un ciudadano, no se puede aplicar la pena. Lo mismo sucede cuando el extranjero es adoptado.

La ley contempla ciertas excepciones a la deportación de migrantes que votan en las elecciones de Estados Unidos Freepik

Para que esta norma se cumpla, la persona debe haber residido en EE.UU. antes de cumplir los 16 años y haber creído “razonablemente” en el momento de la violación que era ciudadano.

La legislación también menciona que se puede deportar a todo extranjero que haya reclamado falsamente la ciudadanía. En este caso, la excepción para la remoción se aplica bajo los mismos términos.

Cuáles son los requisitos para votar en las elecciones de EE.UU.

Con la mitad del año ya transcurrida, los comicios siguen en desarrollo en Estados Unidos. En varias jurisdicciones, como California y Texas, ya se llevaron a cabo las elecciones primarias, mientras que en otras tendrán lugar más adelante, como es el caso de Nueva York, se celebrarán el 23 de junio.

En su sitio web oficial, el gobierno indica que una persona puede votar en las elecciones federales, estatales y locales de EE.UU. si:

Es ciudadano estadounidense (en algunas zonas se permite votar a personas que no son ciudadanas solo en elecciones locales), lo que incluye:

Estadounidenses que viven fuera del país



Ciudadanos nacidos en el extranjero que nunca han vivido en Estados Unidos.



Ciudadanos con doble nacionalidad que residen en EE.UU. o en el extranjero.

Cumple con los requisitos de residencia del estado.

Tiene 18 años cumplidos el día de la votación o antes.

En casi todos los estados, es posible registrarse para votar antes de cumplir los 18 años si la persona los tendrá el día estipulado.



Algunas jurisdicciones permiten que los jóvenes de 17 años que cumplirán 18 antes del día de las elecciones voten en las primarias.

Está registrado antes de la fecha límite. Dakota del Norte no exige registro de votantes.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

A su vez, la página menciona que las siguientes personas no están habilitadas a votar:

Los no ciudadanos, incluidos los residentes legales permanentes.

Algunas personas que fueron condenadas por un delito grave o actualmente cumplen condena por otros tipos de delitos. Las normas varían en cada estado.

Algunas personas con discapacidad mental. Las normas varían según el estado.

Los ciudadanos estadounidenses que residen en territorios estadounidenses no pueden emitir el sufragio en las elecciones generales para presidente: Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Menores Ultramarinas.