Formulario I-94 del Uscis: los cinco errores comunes que pueden generar el rechazo automático en EE.UU.

El Formulario I-94 registra la categoría migratoria y el período de permanencia autorizado en Estados Unidos. Según el estatus del trabajador, puede integrar, junto con otros documentos, la documentación aceptable para completar el Formulario I-9. Una inconsistencia con los registros oficiales puede generar una discrepancia en E-Verify y demorar la verificación laboral.

¿Por qué el Formulario I-94 es clave para verificar la autorización laboral?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emite este registro a los extranjeros admitidos temporalmente en Estados Unidos. El documento indica la fecha de entrada, la categoría migratoria y el período autorizado de permanencia.

El número de pasaporte debe corresponder al utilizado durante el ingreso CBP

Según un análisis de Davis Wright Tremaine (DWT), los registros electrónicos comenzaron a implementarse en 2013. En 2022, CBP redujo la práctica de colocar en los pasaportes sellos con la información de ingreso. Este cambio aumentó el riesgo de que un trabajador pase por alto una inconsistencia o una fecha de vencimiento incorrecta.

Los errores pueden provocar permanencias involuntarias fuera de plazo y dificultades para extender o cambiar el estatus migratorio. También exponen al empleador patrocinador a posibles consecuencias legales y financieras, según advirtió la firma.

Los cinco errores del Formulario I-94 que pueden retrasar una contratación

Las discrepancias pueden aparecer durante la emisión del registro, después de una corrección migratoria o cuando una empresa verifica la autorización laboral:

Vencimiento anterior al previsto: la CBP puede limitar la vigencia del I-94 hasta la fecha de expiración del pasaporte, aunque la petición laboral haya sido aprobada por un período mayor. DWT advierte que el mismo problema puede acortar la permanencia autorizada de los familiares dependientes. Como la fecha ya no suele quedar estampada en el pasaporte, el trabajador podría no advertir la diferencia.

la CBP puede limitar la hasta la fecha de expiración del pasaporte, aunque la petición laboral haya sido aprobada por un período mayor. DWT advierte que el mismo problema puede acortar la permanencia autorizada de los familiares dependientes. Como la fecha ya no suele quedar estampada en el pasaporte, el trabajador podría no advertir la diferencia. Datos biográficos incorrectos: entre los errores más frecuentes aparecen nombres mal escritos, fechas de nacimiento equivocadas, apellidos invertidos y números de pasaporte o admisión incorrectos. Cuando la información utilizada para completar el formulario no coincide con los registros oficiales, E-Verify puede emitir una notificación de discrepancia.

entre los errores más frecuentes aparecen nombres mal escritos, fechas de nacimiento equivocadas, apellidos invertidos y números de pasaporte o admisión incorrectos. Cuando la información utilizada para completar el formulario no coincide con los registros oficiales, Categoría de admisión equivocada: el registro puede mostrar una clasificación distinta de la autorizada. Una persona con estatus H-1B o TN, por ejemplo, podría figurar bajo una categoría B-2 o WT, que no habilita a trabajar. En ese caso, el empleador no puede utilizar ese I-94 como prueba de autorización laboral.

Registro electrónico desactualizado: el Uscis puede aprobar una extensión de estatus dentro del país norteamericano mediante el Formulario I-797A , que incluye un nuevo I-94 en su parte inferior. Sin embargo, el portal de CBP aún puede mostrar la constancia generada en el último ingreso. Si el empleado presenta únicamente esa versión, el área de recursos humanos podría interpretar que su permanencia autorizada ya venció.

el Uscis puede aprobar una extensión de estatus dentro del país norteamericano mediante el , que incluye un nuevo en su parte inferior. Sin embargo, el portal de CBP aún puede mostrar la constancia generada en el último ingreso. Si el empleado presenta únicamente esa versión, el área de recursos humanos podría interpretar que su permanencia autorizada ya venció. Extensiones temporales mal interpretadas: algunos trabajadores conservan su autorización laboral aunque haya vencido la fecha consignada en el I-94. Esto puede ocurrir, bajo determinadas condiciones, con empleados H-1B que tienen una renovación pendiente y con estudiantes F-1 elegibles durante la transición hacia esa clasificación, según el manual de Uscis.

Una discrepancia en E-Verify no implica que el trabajador quede automáticamente excluido del proceso. El empleador debe comunicar el resultado, revisar la información y seguir el procedimiento correspondiente antes de adoptar una decisión.

El registro debe verificarse después de cada ingreso al país norteamericano Flickr/CBP

¿Cómo revisar y prevenir problemas con el Formulario I-94?

El DWT recomienda descargar el registro electrónico después de cada entrada a Estados Unidos. La revisión debe incluir los siguientes datos: