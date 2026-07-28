Oficial y confirmado: qué dice la norma definitiva del DHS sobre las visas estudiantiles de extranjeros en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la entrada en vigor de una normativa que introduce cambios en el régimen aplicable a estudiantes internacionales con visa. La regulación reemplaza el modelo que permitía permanecer en el país norteamericano mientras el titular conservara su estatus migratorio.

Qué cambia para las visas F, J e I con la nueva norma del DHS

La principal modificación consiste en la eliminación del esquema conocido como “duración de estatus” (D/S). Hasta ahora, los estudiantes con visas F, J e I podían permanecer en EE.UU. mientras mantuvieran vigente su programa educativo o de intercambio sin contar con una fecha fija de salida.

El objetivo principal es eliminar el concepto de "duración de estatus", el cual permitía a estudiantes extranjeros permanecer en el país indefinidamente sin una supervisión gubernamental constante Freepick

“Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema de ‘duración de estatus’ ha comprometido la seguridad nacional y creado un entorno propicio para el fraude migratorio”, dijo el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado.

Con la regla definitiva, el período inicial de admisión estará vinculado a la duración del programa correspondiente, pero no podrá superar los cuatro años. Cuando un plan de estudios requiera más tiempo, será obligatorio solicitar una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Ese procedimiento dejará de depender únicamente de las instituciones educativas. Las solicitudes pasarán a revisión del gobierno federal e incluirán controles biométricos, verificaciones de antecedentes y mecanismos destinados a detectar posibles irregularidades.

Extensiones, cambios académicos y nuevo período de gracia para visas de estudiante

Los estudiantes que necesiten ampliar su permanencia deberán presentar el formulario I-539 ante el Uscis antes del vencimiento del plazo autorizado. La solicitud deberá justificar la necesidad de continuar en el país norteamericano por motivos académicos, médicos u otras circunstancias contempladas por la normativa.

El proceso también exigirá acreditar solvencia económica para cubrir el período adicional de estudios. Además, se deberá completar la toma de huellas dactilares, fotografías y, cuando corresponda, asistir a entrevistas con las autoridades migratorias.

Bajo estas reformas, se establecen plazos de admisión fijos de máximo cuatro años y se exige que cualquier extensión sea tramitada directamente ante las autoridades federales Imagen creada con IA

Otro de los cambios reduce el tiempo disponible para abandonar EE.UU., cambiar de categoría migratoria o transferirse a otra institución tras finalizar los estudios. El período de gracia que otorga el Uscis pasa de 60 a 30 días para los titulares de visas F-1.

Restricciones para cambiar de programa o institución con visa de estudiante

La regulación incorpora nuevas limitaciones para las modificaciones académicas. En determinados casos, los estudiantes de programas de posgrado no podrán alterar el objetivo educativo con el que ingresaron a EE.UU. una vez iniciado el curso.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Asimismo, las transferencias entre instituciones quedarán restringidas. Solo podrán autorizarse en situaciones previstas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), como el cierre de un centro educativo u otras circunstancias excepcionales.

La norma también establece que, tras concluir un nivel académico, el estudiante únicamente podrá matricularse en un programa de nivel superior. No estará permitido iniciar otro curso equivalente o de un nivel inferior como mecanismo para prolongar la estancia.

Qué ocurrirá con quienes ya tienen visas de estudiante en EE.UU.

La regulación entrará en vigor el 15 de septiembre. Los estudiantes y visitantes de intercambio que ya se encuentren en EE.UU. bajo el sistema anterior pasarán automáticamente al nuevo régimen de fechas determinadas.

Su permanencia quedará autorizada hasta la finalización del programa académico vigente o por un máximo de cuatro años contados desde la entrada en vigor de la norma, según cuál de esos plazos se cumpla primero.

Si posteriormente salen del país norteamericano y regresan, recibirán un nuevo registro migratorio con una fecha específica de vencimiento.

Quienes permanezcan en EE.UU. una vez vencido el período autorizado sin haber obtenido una prórroga comenzarán a acumular presencia ilegal conforme a las reglas migratorias vigentes. La nueva normativa también impacta en los visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.