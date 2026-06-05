David Keller, sobre Uscis y green cards: “Las decisiones migratorias tienen consecuencias enormes para las familias”

Las nuevas directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre el ajuste de estatus generaron consultas entre solicitantes de residencia permanente y profesionales del derecho migratorio en EE.UU. El documento ratificó que la obtención de una green card mediante este procedimiento no constituye un derecho automático, sino un beneficio sujeto a evaluación discrecional.

Qué significa el nuevo criterio de Uscis para las green cards

El abogado y fundador de Keller Law Group, David Keller, señaló que las decisiones migratorias pueden tener efectos directos sobre la vida familiar, especialmente cuando se determinan si una persona podrá permanecer legalmente en EE.UU. durante la tramitación de su caso.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

“El memorando generó dudas entre algunas personas que ya tramitaban sus asuntos migratorios, ya que sugería que las aprobaciones discrecionales podrían ser objeto de una revisión más exhaustiva”, explicó Keller a USA Today.

Según el especialista, muchas personas recurren al ajuste de estatus porque les permite continuar con sus actividades cotidianas mientras esperan una resolución. Entre ellas se encuentran el trabajo, la educación, la vivienda y las responsabilidades vinculadas al cuidado de familiares.

Uno de los aspectos centrales del debate es que las recientes políticas no modifican la legislación migratoria vigente. A su juicio, el memorando debe interpretarse como una instrucción para aplicar una revisión más exhaustiva de los casos, no como una eliminación de las opciones existentes para solicitar la residencia.

“Es comprensible que la gente quiera respuestas rápidas. Pero las decisiones sobre inmigración afectan dónde puede vivir una persona y mantener a su familia unida. Son decisiones que merecen un análisis legal minucioso”, aseguró Keller.

Las nuevas políticas de Uscis definen el ajuste de estatus como un asunto de discreción y gracia administrativa, y no como un derecho automático Imagen de freepik

El abogado también indicó que las consultas se multiplicaron debido a la cantidad de información disponible en internet, aunque recordó que cada expediente presenta circunstancias particulares que requieren un análisis individual.

Por qué el historial migratorio adquiere mayor relevancia ahora

La política actual exige que los oficiales de inmigración evalúen la totalidad de las circunstancias antes de tomar una decisión. Para ello deben comparar los elementos favorables con aquellos que puedan considerarse desfavorables.

Entre los factores que podrían influir negativamente aparecen:

Las infracciones migratorias previas

El incumplimiento de las condiciones de una visa

Los períodos de permanencia superiores a los autorizados

Los antecedentes relacionados con empleo sin autorización

Declaraciones falsas

Fraude en trámites migratorios

Conductas incompatibles con el propósito bajo el cual una persona ingresó originalmente a EE.UU.

Keller sostuvo que muchos solicitantes subestiman el peso de su historial migratorio. A su entender, cada antecedente forma parte de un registro que puede ser revisado nuevamente en procedimientos futuros.

“Una denegación o una solicitud incompleta puede generar complicaciones posteriores que los solicitantes jamás anticiparon”, señaló Keller. “Por eso, la preparación y la revisión desde el principio son fundamentales”, aseguró.

La nueva guía también establece que, cuando una solicitud sea rechazada por razones discrecionales, la agencia deberá explicar por escrito cuáles fueron los factores evaluados y por qué los elementos negativos tuvieron mayor relevancia en la decisión final.

Las nuevas políticas buscan asegurar que el ajuste de estatus se reserve para casos meritorios tras un examen detallado del historial y el carácter del solicitante CBP - CBP

Qué recomiendan los expertos ante las nuevas políticas migratorias

De acuerdo con Keller, los casos que incluyen antecedentes migratorios complejos suelen requerir una preparación más detallada. Esto resulta especialmente importante para quienes podrían verse obligados a continuar el proceso mediante trámites consulares fuera de EE.UU.

“Los solicitantes que deben completar el trámite consular en el extranjero pueden enfrentarse a largos tiempos de espera o incertidumbre respecto a los plazos de reingreso”, agregó.

Para el abogado, el escenario actual refuerza la necesidad de contar con orientación profesional antes de tomar decisiones que puedan afectar la situación migratoria de una persona y su entorno familiar.

“Se trata de comprender que las decisiones migratorias tienen consecuencias enormes para las familias, y las personas merecen abordar esas decisiones con la información adecuada y el apoyo necesario”, finalizó.