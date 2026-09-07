Hacks del Uscis: ¿cómo aplicar para la ciudadanía americana sin pagar?

Obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización requiere presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) el formulario N-400. El trámite puede realizarse por internet o mediante correo postal, aunque las alternativas disponibles cambian cuando el solicitante necesita una reducción o eliminación de la tarifa.

Cómo pedir la exención de tarifas del N-400 al tramitar la ciudadanía

La presentación en papel tiene un costo de 760 dólares, mientras que el envío electrónico del N-400 tiene una tarifa de US$710.

Además, existe un monto reducido de US$380 para quienes acrediten ingresos familiares que no superen el 400% de las guías federales de pobreza.

El formulario I-912 permite pedir la exención de determinadas tarifas migratorias cuando la persona demuestra que no puede afrontar el costo Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

Por su parte, quienes cumplen determinadas condiciones de servicio militar bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) pueden presentar el formulario sin costo, tanto por correo como en línea.

La alternativa para quienes necesitan realizar el trámite sin acreditar la tarifa correspondiente es el formulario I-912, utilizado para solicitar una exención de pago. Este trámite debe enviarse junto con el N-400 y las pruebas que respalden la situación económica.

De acuerdo con la información oficial, existe una condición central: el N-400 y el I-912 deben enviarse en papel por correo cuando se solicita una exención o una tarifa reducida.

El paquete no debe incluir ningún pago y la documentación debe demostrar que el interesado no tiene capacidad para afrontar el costo del procedimiento.

Cómo justificar una exención de tarifa ante el Uscis

El Uscis contempla tres vías principales para justificar la exención:

La primera corresponde a quienes reciben determinados beneficios públicos sujetos a ingresos y recursos , como Medicaid, SNAP, TANF o SSI. En estos casos, deben aportar constancias recientes donde figuren el beneficiario, la agencia que concede la ayuda y la vigencia del programa.

, como Medicaid, SNAP, TANF o SSI. En estos casos, deben aportar constancias recientes donde figuren el beneficiario, la agencia que concede la ayuda y la vigencia del programa. La segunda posibilidad está relacionada con los ingresos del hogar . Puede solicitarse la exención cuando estos se encuentran en 150% o menos de las guías federales de pobreza. Para demostrarlo pueden utilizarse declaraciones tributarias, comprobantes salariales, formularios W-2 o documentación laboral.

. Puede solicitarse la exención cuando estos se encuentran en 150% o menos de las guías federales de pobreza. Para demostrarlo pueden utilizarse declaraciones tributarias, comprobantes salariales, formularios W-2 o documentación laboral. La tercera vía contempla una dificultad financiera extrema. En este supuesto, los ingresos pueden superar el límite anterior, pero el interesado debe explicar y documentar una situación que le impida afrontar el pago. Entre los casos contemplados figuran desempleo reciente, reducción de horas laborales, problemas médicos y desalojo, entre otros.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

El I-912 recopila información sobre el solicitante, su situación migratoria, los integrantes del hogar, ingresos, beneficios públicos, bienes disponibles, gastos y obligaciones financieras.

Qué documentos solicita el formulario I-912 del Uscis

La evidencia debe corresponder al motivo utilizado para solicitar la exención. Por ejemplo, quienes reciben beneficios públicos deben presentar documentos que permitan comprobar que la ayuda continúa vigente.

La vía más común para obtener la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización con el formulario N-400 Uscis

Para acreditar ingresos pueden utilizarse registros tributarios y laborales, mientras que una dificultad económica requiere pruebas como facturas, avisos de desalojo, constancias de desempleo u otros documentos relacionados.

Las evidencias redactadas en un idioma diferente deben acompañarse de una traducción completa al inglés y una certificación firmada por el traductor. Además, los formularios deben contener la firma física correspondiente y no se aceptan nombres mecanografiados, rúbricas digitales ni sellos como sustitutos de la firma manuscrita.

El solicitante debe conservar los originales y enviar copias, salvo que el Uscis solicite expresamente un documento original.

El proceso de naturalización también puede incluir toma de datos biométricos, asistencia de un representante legal o intérprete cuando corresponda y requisitos particulares para integrantes de las fuerzas armadas.