Nueva regla del Uscis sobre firmas: por qué se rechazan trámites migratorios ya aceptados antes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplica desde el 10 de julio una norma procesal que amplía la revisión de las firmas incluidas en las solicitudes de beneficios migratorios. El cambio permite a la agencia intervenir si detecta irregularidades en cualquier etapa del análisis del expediente.

El Uscis puede rechazar un trámite ya aceptado por un error en la firma

Hasta antes de esta modificación, las firmas eran verificadas principalmente durante la recepción inicial de los formularios.

Si existía un error, el expediente era rechazado y devuelto al solicitante junto con el pago correspondiente.

Una nueva normativa, que entró en vigor el 10 de julio, amplió la capacidad de la agencia para actuar ante firmas irregulares detectadas después de la aceptación inicial del trámite Imagen ilustrativa generada con IA

Con la nueva disposición, la aceptación inicial de una solicitud ya no significa que la marca personal haya sido validada de forma definitiva. Si la anomalía aparece durante la revisión posterior, el trámite puede terminar con una decisión desfavorable.

La normativa otorga a los funcionarios del Uscis la facultad de decidir cómo actuar cuando descubren que una rúbrica no cumple con los requisitos establecidos. Según el momento en que se detecte el problema y las circunstancias del caso, el expediente puede ser rechazado o denegado.

La agencia también establece que una firma incorrecta no puede corregirse mediante el envío de una nueva hoja firmada. Los funcionarios no están autorizados a solicitar una página de reemplazo para subsanar ese defecto una vez que el formulario fue presentado.

El objetivo de esta política es reforzar los mecanismos de verificación de identidad. Además, se busca confirmar que el solicitante certificó personalmente, bajo pena de perjurio, la información incluida en la solicitud.

Cuál es la diferencia entre rechazo y denegación en un trámite del Uscis

Si el problema con la firma se identifica durante la revisión inicial, el Uscis normalmente emite un rechazo administrativo. En ese escenario, el formulario y la tarifa suelen ser devueltos para que el interesado presente nuevamente la documentación.

En cambio, cuando la irregularidad aparece después de que el trámite fue aceptado para su análisis, la agencia puede emitir una denegación formal. En estos casos, el expediente queda cerrado y el Uscis conserva el pago realizado para cubrir los costos administrativos del procedimiento.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Una denegación por este motivo no impide volver a solicitar el mismo beneficio migratorio. Sin embargo, obliga a presentar un nuevo expediente y abonar nuevamente la tarifa correspondiente.

Qué firmas son inválidas en un trámite del Uscis

Las normas establecen que cada formulario debe contener una rúbrica manuscrita realizada específicamente para ese documento. También pueden aceptarse otros métodos previstos por la regulación, como una marca o huella cuando el solicitante no puede escribir.

El Uscis puede rechazar o denegar el trámite por problemas con la firma incluso después de haberlo aceptado inicialmente para su procesamiento Imagen ilustrativa generada con IA

Entre las prácticas que no son admitidas figuran:

Imágenes de firmas copiadas desde otros documentos

Nombres escritos mediante programas informáticos

Firmas realizadas con sellos o dispositivos automáticos

Páginas de firmas reutilizadas en distintos trámites

Tampoco se aceptan, salvo las excepciones previstas por la normativa, las firmas efectuadas por terceros en lugar del solicitante. Los documentos con alteraciones que impidan verificar la autenticidad de la rúbrica también son penalizados.

La regulación mantiene un tratamiento diferente para los formularios N-600 y N-600K, utilizados para solicitar certificados de ciudadanía. En esos casos, una firma inválida genera un rechazo administrativo en lugar de una denegación, lo que permite que el interesado vuelva a presentar la solicitud.

Cuando la agencia emite una denegación por problemas con la rúbrica, el solicitante puede conservar el derecho a presentar una apelación o una moción, siempre que el formulario utilizado contemple ese recurso. Generalmente, este procedimiento se realiza mediante el I-290B, dentro del plazo establecido por el organismo migratorio.