Introducen cambios en visas de EE.UU.: el Uscis actualiza su guía para este grupo de personas a partir de ahora

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó en las últimas horas su guía sobre la visa H-2A, con pautas para orientar el trámite que permite a empleadores, agentes o asociaciones agrícolas solicitar trabajadores extranjeros temporales.

Uscis suma una alerta sobre dominio del inglés para trabajadores H-2A

La principal diferencia frente a la versión anterior es la incorporación de un aviso inicial sobre trabajadores H-2A que operen vehículos comerciales y deban demostrar dominio del inglés.

La actualización incorpora una alerta inicial sobre trabajadores H-2A que manejan vehículos comerciales Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La alerta remite a la Orden Ejecutiva 14286, emitida por Donald Trump el 28 de abril de 2025. Esa directiva ordena a las agencias federales asegurar que los operadores de vehículos comerciales estén debidamente calificados y tengan competencia en ese idioma.

El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) aclaró que los empleadores deben incluir un estándar lingüístico cuando soliciten una certificación laboral permanente o temporal para puestos que requieran manejar ese tipo de unidades.

En ciertas solicitudes, las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) exigen pruebas de que el extranjero cumple con los requisitos de educación, capacitación, experiencia u otros criterios previstos. La guía menciona dos formas posibles de acreditación del inglés:

Documentación que demuestre que el trabajador aprobó un examen estandarizado de inglés.

Declaración firmada del peticionario que certifique que sabe que el trabajador tiene el nivel requerido de inglés.

¿Qué permite la Visa H-2A en Estados Unidos?

La clasificación H-2A permite que empleadores o agentes estadounidenses que cumplen requisitos regulatorios incorporen extranjeros para cubrir labores agrícolas temporales. En estas presentaciones, el peticionario es la persona o compañía que impulsa el trámite, no el beneficiario temporal.

La guía indica que el dominio del inglés puede acreditarse mediante un examen estandarizado aprobado o con una declaración firmada del peticionario Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Para calificar bajo la categoría H-2A, se exige al peticionario ofrecer un empleo temporal o estacional. También tiene que demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, disponibles, calificados y dispuestos a realizar esas tareas.

La solicitud debe probar, además, que la contratación de personal extranjero no afectará de manera adversa los salarios ni las condiciones laborales de empleados estadounidenses en ocupaciones similares.

Por regla general, el expediente necesita incluir una certificación laboral temporal válida emitida por el DOL. En presentaciones electrónicas para beneficiarios no identificados mediante el Formulario I-129H2A, esa evidencia no puede enviarse al momento inicial de la radicación.

Los límites para empleadores y peticionarios del programa

Las regulaciones vigentes desde el 17 de enero de 2025 establecen restricciones para empleadores vinculados con solicitudes H-2A. Entre los puntos principales se encuentran que:

El Uscis puede negar peticiones H-2A si el peticionario o su predecesor cometió ciertas violaciones graves de leyes laborales o incumplió reglas de los programas H-2A o H-2B.

si el peticionario o su predecesor cometió ciertas violaciones graves de leyes laborales o incumplió reglas de los programas H-2A o H-2B. La negativa puede ser obligatoria o quedar a criterio de la agencia, según el tipo de infracción previa.

Una condena penal o una decisión administrativa o judicial final contra ciertas personas puede contar como una decisión contra el solicitante o su sucesor en interés.