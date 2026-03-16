Qué cambió con la visa H-2A: la medida de Trump que celebran los migrantes, pero genera polémica en EE.UU.

El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) modificó la política de salario mínimo del programa de visados H-2A. Esto reduce el costo salarial para los empleadores agrícolas que contratan personal bajo esta iniciativa, lo que ha generado debate entre los sindicatos y organizaciones migratorias.

Qué se sabe de las modificaciones que afectan a los trabajadores migrantes en el campo

Los cambios fueron presentados por el DOL el 2 de octubre del año pasado, tras reconocer las dificultades para encontrar trabajadores agrícolas en medio de la agenda migratoria coordinada por la administración Trump.

Muchos trabajadores agrícolas en EE.UU. son migrantes. Getty Images

“El cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible”, se cita en el documento normativo sobre la reforma del programa H-2A.

“Esto provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos para los consumidores estadounidenses”, justifica el escrito oficial.

Bajo esta premisa, el organismo cambió la fuente de datos para determinar la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR) de los empleados. A partir de ahora, solo se va a utilizar la encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales (OEWS) del Bureau of Labor Statistics (BLS) para definir los sueldos según el mercado, estado y niveles de habilidad, que se dividen de la siguiente manera, según Fisher Phillips:

Nivel de Habilidad I (entrada) : se aplica a posiciones que no requieren educación formal o experiencia previa significativa . Se calcula como el promedio salarial del tercio inferior de los trabajadores en esa ocupación y estado.

: se aplica a posiciones que . Se calcula como el promedio salarial del tercio inferior de los trabajadores en esa ocupación y estado. Nivel de Habilidad II (experimentado): se aplica a trabajadores que poseen habilidades o conocimientos demostrados por educación, capacitación o experiencia.

Los sueldos se efectúan según el mercado, estado y niveles de habilidad U.S. Customs and Border Protection - Photos.com

Otra de las reformas incluye un nuevo “Ajuste de Compensación Adversa H-2A” que permite a los empleadores reducir la tasa horaria de los trabajadores que reciben vivienda gratuita.

Estos ajustes reducen las tarifas entre US$1 y US$3 por hora, según el estado, y se actualizarán de forma anual. Por tanto, los salarios pueden reducirse de US$16,45 a US$13,45 para el trabajador.

Cómo las modificaciones del programa H-2A benefician a los migrantes

La ganancia más directa citada por el DOL es el incremento en la disponibilidad de las visas H-2A. De acuerdo con el organismo federal, se estima que la reducción de la (AEWR) va a permitir que los agricultores contraten a 119 mil trabajadores H-2A adicionales.

“Reducir el AEWR incrementa el empleo proyectado de entre 383 mil a 502 mil trabajadores, un aumento aproximado de 119 mil personas”, detalló el DOL.

De igual modo, la agencia determinó que estos cambios generan oportunidades de empleo para nuevos trabajadores que, de otro modo, podrían no tener acceso a un empleo agrícola legal en Estados Unidos.

Debate sobre las modificaciones presentadas por el DOL

Sindicatos y organizaciones como la Unión de Campesinos de América (UFW) han mostrado su rechazo a las modificaciones tras considerar que estas reformas benefician a los empleadores a costa de la mano de obra.

“Estas medidas van a desplazar a los trabajadores agrícolas nacionales, que llevan décadas en los campos y poniendo comida en las mesas, y van a traer una mano de obra aún más vulnerable a los abusos”, dijo Teresa Romero, presidenta del sindicato, en diálogo con The New York Times.

Organizaciones argumentan que las modificaciones benefician a los empleadores por encima de los trabajadores agrícolas Unsplash/Tim Mossholder

Los sindicatos denuncian que los cambios en la metodología para calcular la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR) y el ajuste por vivienda representan un recorte masivo de ingresos.

Según un estudio del Instituto de Política Económica, estos cambios suponen un recorte de US$2000 millones anuales.