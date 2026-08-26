La regla oficial del Uscis que impone “una fianza de carga pública” para solicitantes de green card en EE.UU.

La normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre inadmisibilidad por carga pública establece nuevas condiciones para ciertos solicitantes de la green card. La medida contempla una fianza destinada a cubrir eventuales gastos derivados del uso de determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos.

Cómo funciona la fianza de carga pública para la green card

Según la información oficial, la fianza no puede ser solicitada por iniciativa del inmigrante al presentar el formulario I-485. Primero, el Uscis debe analizar el expediente y determinar que la persona es inadmisible exclusivamente por carga pública y cumple con los demás requisitos para ajustar su estatus.

Una fianza de carga pública es una garantía financiera que busca mantener al gobierno estadounidense a salvo de los gastos que se originen si el extranjero llega a recibir beneficios públicos Imagen creada con IA

Si la agencia considera que corresponde ofrecer esta alternativa, enviará una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés). Solo después de recibir esa notificación, el solicitante podrá iniciar el procedimiento correspondiente.

Una fianza presentada sin esa solicitud oficial será rechazada. El trámite se realiza mediante el formulario I-945.

La legislación fija un mínimo de 1000 dólares, aunque el valor final será determinado por el Uscis según las circunstancias particulares del caso y una proyección de posibles beneficios públicos durante cinco años.

El mecanismo está contemplado en la sección 213 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y en las disposiciones de 8 CFR 103.6 y 8 CFR 213.1. Su aplicación quedará regulada por la regla final de carga pública emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Para establecer el monto, la agencia utilizará estimaciones relacionadas con la posible utilización de beneficios sujetos a recursos económicos. La evaluación contempla distintas categorías de solicitantes, entre ellas adultos con hijos, adultos sin hijos y menores.

Cuando el cálculo supera los US$100 mil, esa circunstancia tendrá un peso negativo en la decisión discrecional del Uscis sobre si permite o no que la persona presente la fianza. El monto puede reflejar una proyección elevada de utilización de asistencia pública.

Entre los factores que pueden aumentar considerablemente la estimación se encuentra una eventual necesidad de atención médica prolongada financiada por el gobierno. Según la información oficial, el costo anual estimado de esa atención mediante Medicaid puede alcanzar los US$109.860.

Las dos modalidades de la fianza de carga pública del Uscis

El Uscis contempla dos formas para respaldar el formulario I-945:

Mediante una fianza en efectivo , que exige depositar la totalidad del importe establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito.

, que exige establecido por la agencia. El dinero queda en una cuenta del Departamento del Tesoro de EE.UU. (USDT, por sus siglas en inglés) y genera intereses conforme a la tasa aplicable al momento del depósito. A través de una fianza de garantía. En este caso interviene una compañía aseguradora autorizada por el USDT. La empresa asume la obligación de responder ante el gobierno si se produce un incumplimiento.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

La garantía permanece vigente sin un plazo predeterminado. Si el inmigrante recibe un beneficio público sujeto a recursos económicos mientras la fianza está activa, el Uscis puede determinar que hubo un incumplimiento.

Cuándo puede cancelarse una fianza de carga pública

Entre las situaciones contempladas se encuentra la naturalización del inmigrante. También puede solicitarse la cancelación cuando transcurran cinco años desde su admisión o desde que obtuvo la residencia permanente legal.

El fallecimiento de la persona asegurada constituye otra circunstancia para finalizar la fianza. Además, puede ocurrir cuando la persona abandona voluntariamente su estatus de residente permanente y se encuentra fuera de EE.UU., como mediante la presentación del formulario I-407.

Quiénes quedan fuera de la regla de carga pública del Uscis

La inadmisibilidad por carga pública no alcanza a todas las personas que solicitan la residencia. Existen categorías excluidas por disposiciones legales, entre ellas:

Refugiados y asilados

Víctimas de trata que cuentan con estatus T

Víctimas de determinados delitos con estatus U

Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)

Ciertos jóvenes inmigrantes especiales

La nueva regulación comenzará a aplicarse el 18 de septiembre. Para quienes estén sujetos a ella, la evaluación del Uscis podrá incluir la situación económica, la edad, la salud y otros elementos relacionados con la capacidad de autosuficiencia.