El Uscis cambia la regla de “carga pública” desde septiembre: cuándo SNAP y Medicaid podrán influir en una green card

Desde el 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ampliará los factores que sus oficiales podrán evaluar al decidir si una persona resulta inadmisible por carga pública. El cambio permitirá incorporar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Medicaid y otras ayudas no monetarias a los casos de green card sujetos a esta causal.

¿Qué cambiará en la regla de carga pública de Uscis?

De acuerdo con la regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), publicada el 20 de julio en el Registro Federal, el gobierno eliminará la normativa de 2022. Ese esquema restringía los elementos que los funcionarios podían considerar al analizar si una persona probablemente dependería del Estado.

Ningún beneficio social provocará automáticamente la negativa de residencia, porque su recepción constituirá solo un elemento dentro del análisis integral Fotomontaje realizado con IA

Actualmente, los oficiales solo pueden considerar dos tipos de beneficios públicos. Uno es la ayuda en efectivo destinada a sostener los ingresos. El otro es la institucionalización prolongada pagada por el gobierno. Desde el 18 de septiembre, también podrán evaluar prestaciones no monetarias, como SNAP y Medicaid.

El DHS no restablecerá la regla de 2019 ni incorporará otro marco regulatorio en reemplazo del anterior. En su lugar, devolverá a los oficiales una discrecionalidad más amplia para examinar cada expediente y determinar el peso de las circunstancias relacionadas con la autosuficiencia del solicitante.

La fecha que determinará qué criterio se aplica a cada solicitud

La nueva disposición regirá para las solicitudes de admisión realizadas desde el 18 de septiembre. También alcanzará a los pedidos de ajuste de estatus enviados por correo o de manera electrónica a partir de esa jornada.

Las solicitudes que tengan un matasellos anterior, hayan sido aceptadas por Uscis y permanezcan pendientes en la fecha de entrada en vigor se resolverán bajo los criterios de 2022. En los trámites rechazados previamente, la agencia tomará como referencia el matasellos del formulario que se encuentre actualmente bajo evaluación.

¿Cuándo SNAP y Medicaid podrán influir en una green card?

SNAP podrá incorporarse al análisis si la persona lo solicita o recibe desde el 18 de septiembre. Los oficiales examinarán si lo utilizó durante un período corto o prolongado, la fecha de acceso y su combinación con otras prestaciones.

El Uscis también podrá considerar Medicaid y otros programas sanitarios condicionados por ingresos o patrimonio. La evaluación contemplará la duración de la cobertura, el empleo del solicitante y si el servicio funcionó como una ayuda temporal o contribuyó a una dependencia general del gobierno.

El uso de Medicaid anterior a la entrada en vigor quedará excluido, salvo cuando haya financiado una institucionalización prolongada en un establecimiento de enfermería o una institución de salud mental. Si el beneficiario mantiene la cobertura después del 18 de septiembre, la agencia podrá valorar el período posterior.

Los pedidos enviados antes de la entrada en vigor, aceptados y todavía pendientes conservarán los criterios establecidos durante 2022 Fotomontaje realizado con IA

La participación en SNAP, Medicaid u otro programa no provocará por sí sola el rechazo de una green card. Cada prestación constituirá uno de los elementos de la evaluación completa.

Los factores que evaluarán los funcionarios de inmigración

La ley exige considerar al menos cinco aspectos: edad; salud; situación familiar; activos, recursos y condición financiera; y educación y habilidades. Los agentes también podrán revisar el empleo, las perspectivas laborales, la duración y el monto de la ayuda, la causa que originó su utilización y la posibilidad de que esa situación continúe.

La regla permite examinar la solicitud, aprobación o certificación para recibir prestaciones sujetas a una comprobación de recursos. Los funcionarios determinarán la relevancia de cada elemento de acuerdo con las particularidades del expediente.

Como principio general, el Uscis no contará las ayudas utilizadas por familiares. Podrá incorporarlas al análisis financiero cuando el solicitante tenga la obligación legal de mantener al beneficiario y sus ingresos se encuentren por debajo del límite del programa. Lo mismo ocurrirá cuando esas prestaciones constituyan la fuente de sustento del propio aspirante a la residencia permanente.

¿A quiénes no afectará el cambio de carga pública?

La disposición no modifica los requisitos para acceder a SNAP, Medicaid u otros programas ni obliga a cancelar una cobertura. Su alcance se limita a establecer qué información podrán utilizar los oficiales en las decisiones sobre admisión y ajuste de estatus.

Tampoco altera las excepciones creadas por el Congreso. La causal no se aplica a ciudadanos estadounidenses ni a determinadas categorías protegidas, como refugiados, asilados y solicitantes que ajustan su estatus por algunas vías humanitarias. Las exenciones legales para ciertos cubanos y haitianos también permanecerán vigentes.