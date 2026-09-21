Los asesores en Estados Unidos coinciden en las claves para identificar a un abogado de inmigración confiable

Quienes buscan asesoría migratoria en Estados Unidos pueden verificar si un abogado está habilitado para ejercer y consultar sus antecedentes disciplinarios antes de contratarlo. Con este propósito, un asesor jurídico brindó las claves necesarias, entre las que se incluye revisar la validez de la licencia y consultar el historial del profesional. Además, remarcó la importancia de estar atento ante fraudes con inteligencia artificial (IA).

Las claves para identificar a un abogado de inmigración confiable

Frente a la campaña de deportación masiva impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miles de migrantes enfrentan procesos judiciales, mientras que otros buscan establecerse de manera legal con documentación regular. En diálogo con Univisión N+, el asesor jurídico Armando Olmedo brindó algunos consejos.

El asesor jurídico enfatizó que un abogado necesita contar con una licencia válida de cualquier estado de Estados Unidos para poder ejercer en el área de inmigración Imagen generada con IA

En primer lugar, señaló la diferencia fundamental que existe con la ley de otros países. En Estados Unidos, ser notario público, gestor o consultor no autoriza por sí solo a brindar asesoramiento legal migratorio ni a representar a una persona.

Además de los abogados habilitados, el Departamento de Justicia reconoce a determinados representantes acreditados que trabajan para organizaciones autorizadas.

“Hay un notario público, un gestor, un consultor. Nunca va a decir que es un abogado, porque eso es un delito”, sostuvo Olmedo al respecto.

Sobre este punto, es importante mencionar que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) también autoriza a determinados representantes acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Para representar en asuntos migratorios federales, el abogado debe estar autorizado para ejercer y ser miembro en buena situación del colegio de abogados de al menos un estado, territorio o del Distrito de Columbia, y no estar suspendido ni sujeto a una restricción que le impida ejercer.

Cómo consultar el historial de un abogado migratorio

Para asegurarse de que el representante legal tenga una licencia válida y vigente, es indispensable corroborarlo ante el colegio de abogados estatal (State Bar) correspondiente.

El especialista señaló como ejemplo el sitio web del colegio de abogados de Texas, en el que cualquier persona puede ingresar el nombre del profesional. Según su testimonio, el portal muestra:

El número de licencia .

. El estatus de la licencia (si está activa, suspendida, cancelada o revocada).

(si está activa, suspendida, cancelada o revocada). El historial disciplinario, el cual detalla si el abogado fue acusado de conductas no éticas o si cometió algún acto delictivo.

Esta verificación permite confirmar con certeza si la persona es en realidad un profesional acreditado con el que conviene comunicarse, según Olmedo.

Ante una detención migratoria, es necesario llamar a un abogado y corroborar que su licencia sea valida y esté vigente Fotomontaje generado con IA

“En Texas está el Bar Association, que tiene un sitio web donde tú entras y el público tiene acceso a donde pone el nombre del abogado; le va a dar el número de licencia y le va a decir si el abogado tiene un historial disciplinario... También te va a decir si la licencia está activa o no está activa, o fue suspendida o ha sido cancelada o revocada”, apuntó.

El sitio web permite encontrar un abogado disponible según el proceso jurídico (inmigración, derechos civiles, accidentes, etc.), la localidad, los lenguajes que habla el profesional, la educación y las tarifas.

Además de confirmar la licencia, el asesor indicó que es fundamental verificar que el profesional sea el abogado apropiado para la necesidad o caso específico de la persona.

Estafas con IA: la nueva modalidad en casos de inmigración

En sus declaraciones, el especialista alertó sobre el incremento de fraudes promovidos a través de redes sociales. “En estos momentos, yo he visto incluso inteligencia artificial siendo utilizada con imágenes de abogados que existen para dar información errónea y robar dinero a las personas”, indicó.

Según un informe publicado en mayo, el engaño incluye la suplantación de identidad mediante herramientas tecnológicas. Un ejemplo es el caso del abogado Ángel Leal, con ejercicio en Miami, quien fue víctima de este mecanismo. Su imagen y su voz fueron replicadas con IA para promocionar servicios inexistentes.

Abogado de inmigración recomienda qué hacer ante una detención de ICE

En abril de este mismo año, Lorena Martínez, residente salvadoreña en Baltimore, buscaba asesoría legal tras el arresto de su esposo y encontró un perfil en Facebook de un presunto abogado reconocido.

Luego de escribir al número que aparecía en la página, comenzó a recibir constantes mensajes en los que le exigían un pago por adelantado. En las comunicaciones, los estafadores utilizaron inteligencia artificial. Con esta herramienta, fingían ser abogados en videollamadas al usar la imagen de una firma que ella reconocía como “prestigiosa”.

Tras los primeros contactos, la mujer accedió a realizar varios pagos que sumaron un total superior a 17.000 dólares.