Nueva estafa golpea a migrantes: falsos abogados con IA prometen green card y terminan en fraude y deportación

Los estafadores que se hacen pasar por abogados tienen una nueva forma de captar a sus víctimas: ahora usan la inteligencia artificial para suplantar la identidad de especialistas en inmigración y difundir ofertas engañosas que dejan expuestos a procesos de deportación por no completar las gestiones por vías legales.

¿Cómo funcionan las ofertas falsas de residencia?

Joel, un hondureño exbeneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), relató a Univision que encontró en WhatsApp una publicación de una supuesta abogada de Los Ángeles que cobraba US$2500 por gestionar la residencia. El monto le generó dudas, ya que otros abogados solicitaban hasta US$15.000.

Algunos pagan entre US$8000 y US$18.000 por trámites inexistentes Magnific

En este caso, el migrante desistió de avanzar con la contratación del servicio porque su situación es compleja y su permiso migratorio terminó, ya que las protecciones del TPS para Honduras finalizaron el 8 de septiembre del año pasado.

El hombre, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ahora busca alternativas para permanecer en el país norteamericano. Según dijo, se encuentra “todos los días con ofertas, pero nada es cierto”.

Joel describió que muchas personas que conoce entregan entre US$8000 y US$18.000 por supuestos servicios que no avanzan. “Pagan y lo pierden todo”, afirmó.

¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en el fraude?

El engaño incluye la suplantación de identidad mediante herramientas tecnológicas. Según el informe, el abogado Ángel Leal, con ejercicio en Miami, fue víctima de este mecanismo. Su imagen y su voz fueron replicadas con IA para promocionar servicios inexistentes.

El esquema exige pagos y solicita documentación confidencial para trámites que nunca se concretan. El migrante hondureño lamentó que muchas personas caen en estas maniobras y pierden recursos económicos, “fruto del esfuerzo invertido en Estados Unidos”.

Por su parte, María Bilbao, vocera del American Friends Service Committee en Miami, advirtió que las estafas migratorias, junto con el uso de inteligencia artificial para delinquir, configuran “una situación muy grave”. Señaló que existe “mucho abuso” y “mucha mentira”, ya que las herramientas de protección no funcionan.

¿Qué medidas recomiendan para evitar engaños?

Jaime Barrón, letrado en Dallas, recomendó verificar la identidad del profesional en persona. Señaló que conviene acudir a una oficina física y confirmar los datos de contacto por vías oficiales. También aconsejó evitar comunicaciones a través de WhatsApp.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que solo un abogado o un representante autorizado puede brindar asesoramiento legal en estos casos. En situaciones de engaño, sugiere reenviar mensajes sospechosos y reportar los casos ante la Comisión Federal de Comercio o autoridades locales.

Los cobros por habeas corpus y los límites legales ante la deportación

Lilia Velásquez, abogada y profesora en la Universidad de California en San Diego, advirtió que algunos solicitantes también incurren en irregularidades. Explicó que mentir o exagerar información puede derivar en el rechazo de pedidos y en procesos de deportación.

La abogada explicó que otro de los focos del problema es el uso del recurso de habeas corpus. Muchas personas pagan grandes cantidades de dinero por desesperación, aunque no siempre obtienen resultados.

Bilbao agregó que, frente a esta situación, derivan a los migrantes a servicios como Catholic Charities, aunque advirtió que es posible que no tomen los casos debido al retiro de fondos federales ordenado por el gobierno de Donald Trump, estimados en US$11 millones anuales.

Los especialistas recomiendan verificar identidad en oficinas físicas Magnific

Por su parte, Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Phoenix, explicó que el habeas corpus se utiliza para solicitar la liberación de una persona detenida de forma indebida. No tiene como objetivo frenar una deportación, sino cuestionar la legalidad de una detención, en un contexto donde, según señaló, se niegan las fianzas en la Corte de Inmigración.

Hernández añadió que este mecanismo no resulta aplicable en todos los casos. Si una persona ya tiene una orden de deportación y es detenida durante una cita de supervisión, la detención puede considerarse justificada. En ese escenario, la situación queda bajo la discreción de ICE y fuera de la jurisdicción de una corte.