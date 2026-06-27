Más de US$1000: las nuevas tarifas para la ciudadanía estadounidense, actualizadas por el DHS

La ciudadanía estadounidense será más cara para quienes buscan naturalizarse, con nuevas tarifas que superan los US$1000 y que fueron actualizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El aumento impacta especialmente a residentes permanentes —muchos de ellos latinos— que ya completaron el proceso de la green card y enfrentan ahora un costo adicional significativo para dar el último paso hacia la ciudadanía.

El trámite posterior a la green card detalla que el ajuste ronda el 75% sobre el formulario de naturalización N-400, que es el que usan los residentes permanentes cuando solicitan la ciudadanía. Ese incremento se complementa con la información publicada en una segunda nota de LA NACION sobre la “ciudadanía más cara”, donde se explica que las nuevas tarifas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), bajo la órbita del DHS, afectarán directamente a los migrantes que quieran naturalizarse y que ya viven legalmente en Estados Unidos.

Las nuevas tarifas elevan el costo del formulario N-400 a más de US$1000 Fotomontaje realizado con IA

Cuánto aumenta el trámite para naturalizarse

Las nuevas tarifas elevan el costo del formulario N-400 a más de US$1000.

a más de US$1000. El incremento se suma a otros gastos asociados al proceso, como servicios biométricos y posibles gestiones de asistencia legal, que encarecen aún más el camino a la ciudadanía para familias latinas con ingresos ajustados.

Impacto en la comunidad latina en Estados Unidos

La mayoría de los residentes permanentes que buscan naturalizarse en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston y Chicago provienen de países latinoamericanos, y el nuevo esquema de tarifas puede retrasar su decisión de aplicar.

provienen de países latinoamericanos, y el nuevo esquema de tarifas puede retrasar su decisión de aplicar. El aumento golpea especialmente a trabajadores de bajos ingresos y a familias que deben pagar más de una solicitud, lo que puede traducirse en menos ciudadanos con acceso pleno a derechos políticos y a ciertos beneficios federales.

Qué dice el DHS y el Uscis sobre el aumento

El DHS justifica la actualización de tarifas en la necesidad de cubrir costos operativos del Uscis y reducir demoras en la tramitación de solicitudes migratorias.

y reducir demoras en la tramitación de solicitudes migratorias. El cambio forma parte de un paquete más amplio de ajustes de tarifas migratorias, donde la naturalización aparece entre los aumentos más sensibles por su impacto directo en millones de residentes permanentes.

El DHS justifica la actualización de tarifas en la necesidad de cubrir costos operativos del Uscis Wilfredo Lee - AP

Para tener en cuenta

Para los latinos que viven en Estados Unidos con residencia permanente, el nuevo costo del formulario de naturalización N-400 significa que deberán planificar mejor el momento de aplicar a la ciudadanía, reservar un presupuesto superior a los US$1000 solo para la tasa y considerar posibles gastos extra por asesoría legal o traducciones.

Es clave revisar con tiempo la fecha en que vence la green card, calcular el impacto del aumento en el presupuesto familiar y evaluar si conviene presentar la solicitud antes de nuevos ajustes de tarifas. Quienes califiquen —residentes permanentes que cumplen los requisitos de años de residencia, buen carácter moral y presencia física continua— deberían seguir las instrucciones oficiales del USCIS, usar los canales en línea cuando estén disponibles y conservar todos los comprobantes de pago y notificaciones del organismo para evitar demoras o errores en su caso.