Después de la green card: otro trámite para conseguir la ciudadanía de EE.UU. podría costar un 75% más

Obtener la ciudadanía estadounidense podría volverse más costoso para quienes ya tienen residencia permanente legal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) planteó una actualización de tarifas que alcanza a las solicitudes de naturalización y elimina beneficios de reducción o exención de pago.

¿Qué formulario podría subir un 75% después de la green card?

El cambio principal informado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en el Federal Register recae sobre el Formulario N-400, la solicitud que presentan los residentes permanentes legales para pedir la ciudadanía de Estados Unidos. Según el texto oficial, el valor general para las presentaciones en papel pasaría de US$760 a US$1330.

El plan también dejaría sin efecto la tarifa reducida del Formulario N-400 para hogares con ingresos iguales o inferiores al 400% Fotomontaje realizado con IA

La diferencia sería de US$570. Ese ajuste equivale a un incremento del 75% para quienes inicien el proceso en formato físico.

La suba también alcanzaría a las solicitudes digitales. En ese caso, el costo pasaría de US$710 a US$1280, porque el gobierno mantendría el descuento de US$50 para las presentaciones en línea.

¿Qué cambios plantea Uscis para hacerse ciudadano?

El Uscis busca que el Formulario N-400 cubra el costo completo de su evaluación. El organismo afirma que el análisis de estos expedientes exige controles de identidad, revisiones de seguridad, verificación de antecedentes y tareas vinculadas al historial migratorio.

La medida también incluye al Formulario N-336. Ese documento se usa para pedir una audiencia cuando Uscis rechaza una solicitud de ciudadanía. Para ese recurso, el monto en papel pasaría de US$830 a US$1475. En las presentaciones digitales, el valor subiría de US$780 a US$1425.

¿Quiénes mantendrían la exención de pago y qué pasaría con los descuentos para solicitantes de bajos ingresos?

El texto conserva una excepción de pago para miembros actuales y exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Ese grupo seguiría sin pagar cuando solicite la ciudadanía bajo las normas previstas para militares. Por fuera de ese caso, la regla busca terminar con la posibilidad de pedir una exención de pago para los formularios N-400 y N-336.

A su vez, el plan eliminaría la tarifa reducida del Formulario N-400 para personas con ingresos familiares iguales o inferiores al 400% de las Guías Federales de Pobreza. Ese esquema permite abonar un monto menor que el precio general.

El Uscis sostiene que el nuevo valor del N-400 busca cubrir por completo la revisión del expediente Fotomontaje realizado con IA

El impacto económico que calcula el DHS

El DHS estima que el aumento para quienes hoy pagan el monto completo generaría transferencias anuales hacia Uscis por unos US$430 millones. En un período de diez años, la estimación principal asciende a US$3668 millones con una tasa de descuento del 3%.

La eliminación de exenciones para los formularios N-400 y N-336 implicaría otros US$196 millones anuales. A diez años, el cálculo principal llega a US$1674 millones con una tasa de descuento del 3%.

El fin de la tarifa reducida del Formulario N-400 sumaría cerca de US$16,7 millones por año. Según la estimación principal del DHS, unos 17.611 solicitantes no militares podrían verse alcanzados anualmente por la eliminación de ese beneficio.

¿Qué efecto podría tener en los residentes permanentes?

Las autoridades del DHS reconocen que el aumento de costos y el fin de las exenciones podrían llevar a algunos residentes permanentes legales a demorar su pedido de ciudadanía. También admite que la eliminación de esos beneficios podría afectar la capacidad de ciertos solicitantes para iniciar el proceso.

¿Hasta cuándo se pueden enviar comentarios sobre la nueva regla?

El texto fue publicado como aviso de regla propuesta y todavía no constituye una norma final. El período de comentarios públicos permanecerá abierto hasta el 24 de agosto.

El DHS indicó que los aportes más útiles serán aquellos que señalen una parte específica de la regla. También pidió que expliquen el motivo de cualquier cambio recomendado y sumen datos, información o fundamentos que respalden esa recomendación.