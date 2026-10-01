Noticias del Uscis: EE.UU. mantiene el TPS hasta el 27 de noviembre para ciertos migrantes extensión automática

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fijó la extensión automática del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos del Líbano en Estados Unidos. La medida oficial ampara a los beneficiarios de esta protección del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) hasta el 27 de noviembre de 2026.

Los inmigrantes del Líbano que conservan el TPS hasta el 27 de noviembre

El gobierno estadounidense otorgó la prórroga de seis meses a los ciudadanos libaneses con TPS vigente en el país. De este modo, los beneficiarios actuales conservan la protección legal en el territorio nacional si mantienen el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Los beneficiarios también conservan la validez de sus licencias de conducir y otros trámites estatales Fotomontaje realizado con IA

Esta disposición oficial, publicada el 29 de mayo, abarca a todos los residentes originarios del Líbano inscritos previamente en el programa federal. La medida alcanza a los ciudadanos protegidos frente a procesos de deportación durante la vigencia de la prórroga.

Asimismo, la extensión otorga estabilidad jurídica a las familias libanesas radicadas en distintas ciudades de EE.UU. De igual forma, beneficia a los trabajadores que dependen de este estatus para sus actividades cotidianas. Los ciudadanos autorizados mantienen sus derechos de permanencia legal de manera continua en el país.

Las causas legales y administrativas de la extensión automática de seis meses para el TPS del Líbano

La normativa federal de Inmigración y Nacionalidad establece una prórroga automática de seis meses cuando el Poder Ejecutivo no emite un dictamen previo. La ley exige al secretario de Seguridad Nacional evaluar la situación del país beneficiario con un mínimo de 60 días de anticipación.

En este caso, las autoridades federales debían definir la continuidad del beneficio antes de la fecha límite legal del 28 de marzo. Sin embargo, la transición administrativa entre la exsecretaria Kristi Noem y Markwayne Mullin impidió la resolución oportuna.

El actual secretario, Mullin, asumió la titularidad del DHS el 24 de marzo de 2026. La escasez de tiempo imposibilitó una evaluación completa sobre la realidad social y política del Líbano.

El cambio de titularidad del DHS en marzo impidió la oportuna revisión de las condiciones del TPS para el Líbano Julia Demaree Nikhinson - AP

Además, los acontecimientos de rápido desarrollo en el territorio libanés complicaron la recolección de informes. Esta situación afectó la capacidad de los funcionarios para elaborar recomendaciones definitivas antes del plazo estatutario.

Por consiguiente, la falta de una determinación formal activó la cláusula legal de extensión automática. El mecanismo protege a los beneficiarios frente a lagunas en su estatus legal debido a demoras administrativas.

Cómo impacta la extensión del TPS en la validez de los permisos de trabajo

La extensión automática de seis meses otorga validez directa a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) vigentes. Los permisos de trabajo emitidos bajo la designación del TPS para el Líbano conservan su efectividad legal hasta el 27 de noviembre.

El pedido de la organización CASA por la liberación del pastor con TPS

Asimismo, los beneficiarios conservan la validez de sus licencias de conducir y otros trámites estatales vinculados a su estatus. Las agencias locales deben aceptar la notificación del Registro Federal como prueba de la continuidad del beneficio.