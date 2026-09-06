Noticias del Uscis hoy: confirman nuevos controles y formularios vigentes para la green card y el Ajuste de Estatus

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reforzó el escrutinio para aprobar el ajuste de estatus dentro del país y confirmó que, desde el 18 de septiembre, solo aceptará la nueva edición del formulario I-485. Asimismo, ordenó un análisis más riguroso de los factores favorables y adversos antes de otorgar una green card sin pasar por un consulado.

Nuevo formulario I-485 desde septiembre

Desde el 18 de septiembre, el Uscis solo aceptará la versión revisada del Formulario I-485, según informó el organismo en un comunicado oficial.

del Formulario I-485, según informó el organismo en un comunicado oficial. La actualización busca alinear el trámite con la nueva regla final sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública.

Desde el 18 de septiembre, el Uscis solo aceptará la versión revisada del Formulario I-485 Fotomontaje realizado con IA

El organismo aceptará la edición anterior, del 20 de enero de 2025, solo si se envía antes del 18 de septiembre.

aceptará la edición anterior, del 20 de enero de 2025, No habrá período de gracia: los envíos con la edición vieja después de esa fecha serán rechazados de forma automática.

Qué cambia en el trámite del ajuste de estatus, según el Uscis

Un memorando interno —el PM-602-0199 — exige a los funcionarios evaluar con más rigor cada solicitud antes de conceder la residencia sin trámite consular.

— exige a los funcionarios evaluar con más rigor cada solicitud antes de conceder la residencia sin trámite consular. La medida entró en vigor de forma inmediata tras su publicación el 21 de mayo.

No está definido si afecta a los casos que ya estaban en trámite antes de esa fecha.

antes de esa fecha. Especialistas advierten que esos expedientes también podrían quedar sujetos al nuevo criterio.

Boletín de visas de septiembre: qué categorías avanzan en EE.UU.

Las categorías familiares registran avances marcados en las fechas de presentación , mientras las de empleo permanecen casi congeladas, según el boletín de visas de septiembre del Departamento de Estado ( DOS , por sus siglas en inglés).

registran , mientras las de empleo permanecen casi congeladas, según el boletín de visas de septiembre del Departamento de Estado ( , por sus siglas en inglés). La EB-4 fue la única categoría laboral que avanzó, con un adelanto de dos meses.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Las categorías EB-2 y EB-5 para India siguen sin disponibilidad de números de visa.

para India siguen sin disponibilidad de números de visa. El límite mundial de visas familiares para el año fiscal se fijó en 226 mil, y el de empleo en 186.317.

Qué pasa si una persona tiene pendiente su ajuste de estatus

Si un solicitante está a la espera de una resolución de su ajuste de estatus pendiente o está por presentarla, debe revisar bien estas fechas y requisitos antes de avanzar.

Formulario correcto : si se envía el I-485 antes del 18 de septiembre, se debe usar la edición vigente del 20 de enero de 2025. Si se presenta desde esa fecha en adelante, se tiene que usar.

: si se envía el I-485 antes del 18 de septiembre, se debe usar la edición vigente del 20 de enero de 2025. Si se presenta desde esa fecha en adelante, se tiene que usar. Mayor exigencia en la revisión: el Uscis ya no aprueba el ajuste de estatus de forma automática. Los oficiales deben ponderar con más detalle los factores a favor y en contra de cada caso antes de resolver.

Con los nuevos lineamientos, el Uscis ya no aprueba el ajuste de estatus de forma automática Fotomontaje realizado con IA

Casos en trámite : si la persona presentó su solicitud antes del 21 de mayo, no hay una definición oficial sobre si te aplica el nuevo criterio más estricto . Se recomienda consultar con un abogado de inmigración para evaluar tu situación particular.

: si la persona presentó su solicitud antes del 21 de mayo, . Se recomienda consultar con un abogado de inmigración para evaluar tu situación particular. Categorías familiares con avances : si la petición familiar está dentro de las fechas que avanzaron en el boletín de septiembre, es un buen momento para verificar si ya se puede presentar el ajuste de estatus.

: si la petición familiar está dentro de las fechas que avanzaron en el boletín de septiembre, es un buen momento para verificar Categorías de empleo congeladas: si la categoría es de empleo (excepto EB-4), no se reportan cambios en agosto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.