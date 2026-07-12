Uscis y ajuste de estatus: la pregunta que hacen los agentes que ahora tiene más peso que nunca

El proceso de ajuste de estatus en Estados Unidos atraviesa una nueva etapa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) adoptó un criterio más estricto para evaluar las solicitudes de residencia permanente presentadas dentro del territorio estadounidense, con un mayor análisis de las circunstancias particulares de cada caso.

La nueva prioridad en las entrevistas de ajuste de estatus del Uscis

Durante las entrevistas migratorias, los oficiales ya no se limitan a verificar que el solicitante reúna los requisitos legales. Ahora también analizan si existen fundamentos suficientes para justificar que la persona obtenga la residencia sin salir del país norteamericano.

De acuerdo con Telemundo, en ese contexto, una pregunta pasó a ocupar un lugar central en las entrevistas: por qué el extranjero decidió permanecer en EE.UU. para solicitar la green card en lugar de realizar el trámite consular desde su país de origen.

El cambio responde a un memorando de política identificado como PM-602-0199, firmado el 21 de mayo, que redefine el ajuste de estatus como un beneficio sujeto a la discrecionalidad de la autoridad migratoria y no como un trámite administrativo que se concede de manera automática.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en EE.UU. y desee obtener la green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicó Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

Por esa razón, los funcionarios deben valorar toda la información disponible antes de decidir si corresponde autorizar el beneficio al considerar las circunstancias individuales de cada expediente.

Qué deben demostrar ahora los solicitantes de ajuste de estatus

Las nuevas directrices indican que la carga de presentar elementos favorables recae sobre el solicitante; ya no alcanza únicamente con acreditar que se cumplen las condiciones de elegibilidad previstas por la legislación migratoria.

Durante la entrevista, los oficiales pueden solicitar explicaciones y documentación destinada a respaldar por qué el caso merece una evaluación favorable. El análisis contempla tanto los aspectos positivos como cualquier elemento que pueda jugar en contra de la solicitud.

El Uscis ordena revisar cada caso antes de permitir el trámite dentro de Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

Entre los factores que pueden fortalecer un expediente figuran:

Los vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes

estadounidenses o residentes permanentes El historial de cumplimiento de las normas migratorias

de las normas migratorias La conducta del solicitante

del solicitante Razones humanitarias o sociales

o sociales Circunstancias que demuestren que conceder la residencia resulta compatible con el interés de EE.UU.

Permanecer en EE.UU. ahora tiene mayor peso en la evaluación del ajuste de estatus

Las instrucciones también establecen que la decisión de permanecer en territorio estadounidense para evitar el proceso consular puede ser considerada un aspecto desfavorable dentro del análisis migratorio.

Los migrantes deberán salir de EE.UU. para tramitar el ajuste de estatus, salvo excepciones Imagen ilustrativa generada con IA

Los oficiales revisan si esa permanencia guarda relación con una intención previa de establecerse de forma permanente en el país norteamericano. Esto surge especialmente cuando la persona ingresa con una visa temporal destinada a otro propósito, como estudios, turismo o empleo por tiempo limitado.

En los casos donde existan antecedentes que puedan afectar la solicitud, el interesado deberá aportar razones adicionales que compensen esos factores y convenzan al Uscis de ejercer su facultad discrecional a favor de la aprobación.

Por qué el Uscis modificó el criterio para otorgar la residencia

La agencia sostuvo que estas medidas buscan restablecer el funcionamiento previsto por la legislación migratoria. Con la aplicación de las nuevas pautas se prioriza el procesamiento consular como vía principal para obtener la residencia permanente.

Según el organismo, este esquema permite que las solicitudes sean atendidas desde el país de origen del extranjero. Esto reduce la cantidad de personas que permanecen en EE.UU. después de una decisión negativa sobre su residencia.

Además, el Uscis consideró que concentrar los casos de green card en el proceso consular facilita la distribución de sus recursos para otras áreas de competencia, entre ellas las solicitudes de naturalización y determinados programas migratorios especiales.