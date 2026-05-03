Lotería de visas 2027 en EE.UU.: los nuevos requisitos que deberán cumplir los migrantes ahora

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) estableció una norma que marca cambios en el funcionamiento del programa de visas de diversidad en su edición 2027 y que ya entró en vigor el pasado 10 de abril. La oficina busca mejorar la integridad y combatir posibles fraudes en el proceso de selección.

Regulación sobre visas y la carga de datos de los participantes

Los participantes deben incluir información de un pasaporte vigente en el formulario de registro en línea. El requisito consiste en la entrega del número de serie, el nombre del titular, el sitio de emisión y la fecha de expiración. Además, se exige la carga de una imagen de la página biográfica del pasaporte y de la firma del documento.

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El envío de estos datos es una condición para la entrada en el programa de visas de diversidad 2027. La medida pretende confirmar la identidad de los solicitantes en una fase inicial del proceso para evitar inconvenientes más adelante.

La autoridad tomó esta decisión para enfrentar la cantidad de registros con fraudes, dado que el Registro Federal reveló que se detectaron 2,5 millones de entradas con irregularidades durante 2025.

El texto oficial menciona la operación de grupos de terceros que presentan solicitudes en nombre de personas sin su consentimiento. Además, ocultan el número de confirmación a los interesados y exigen pagos desorbitados para la entrega de la información.

Antecedentes de actividades ilícitas en el programa

El Registro Federal cita ejemplos de actividades ilegales en el pasado. En 2012, una dirección de internet en Bangladesh realizó el envío de más de 63 mil peticiones; en 2013, grupos en Ucrania obtuvieron información para el ingreso al sistema y solicitaron pagos de hasta 15.000 dólares. Asimismo, en 2023, una red en Camboya cobró entre US$5000 y US$30.000 a los seleccionados.

El gobierno de EE.UU. hizo un anuncio sobre el programa de visas de diversidad para 2027 Freepik

La nueva regla del pasaporte pretende reducir estas conductas al exigir un documento de identidad desde el comienzo. Cabe destacar que el formulario oficial para el ingreso de datos recibe el nombre de DS-5501.

La imagen del pasaporte debe cumplir con parámetros de la oficina. El formato del archivo debe ser JPEG o JFIF (la norma prohíbe el uso del formato PDF) y el peso del archivo tiene un límite de cinco MB. El tiempo para completar el proceso de registro es de aproximadamente 90 minutos, lo cual incluye la obtención del escaneo y la carga del archivo.

Tarifas y ajustes en el formulario para obtener la green card

El programa incorporó el cobro de una tasa de registro de US$1 por cada petición, que se abona al momento de la entrega de la solicitud. El sistema utiliza la plataforma oficial del gobierno para la recepción del dinero por medio de tarjetas o transferencias bancarias.

Los solicitantes solamente podrán seleccionar "masculino" o "femenino" en la sección de sexo Pixabay

Por otra parte, el formulario DS-5501 presentó cambios en la terminología. El término “sexo” sustituyó a la palabra “género” y solo se encuentran disponibles las opciones masculino y femenino. También se reemplazó la mención a la “edad” por la “fecha de nacimiento” para una mayor precisión en el manejo de la información.