Oficial para mexicanos: el consulado en Kansas City confirma el día en que ofrece asesoría legal gratis

Los mexicanos en Kansas City cuentan con asesorías legales gratuitas en el consulado todas las semanas. Estas citas no requieren cita previa y se suman a la jornada especial pautada para los primeros días de agosto, donde se podrán tramitar pasaportes y credenciales para votar.

Qué se sabe de las asesorías gratuitas en Kansas City para mexicanos

La asistencia letrada se realiza todos los miércoles a partir de las 10 hs en el consulado mexicano ubicado en 1617 Baltimore Ave, Kansas City, MO 64108.

Para estas consultorías no se requiere cita previa y son gratuitas. “Infórmate, conoce tus derechos y recibe orientación confiable“, señaló la delegación mexicana en su cuenta de X.

Otras jornadas especiales organizadas por el consulado de México

Además de estas asistencias legales, el consulado de Kansas City coordina todos los martes citas especiales para tramitar pasaportes, matrícula consular y credencial para votar.

Estas jornadas también son gratuitas y no se requiere de un gestor para obtenerlas.

Se puede solicitar turno a través del sitio web https://citas.sre.gob.mx o por WhatsApp (1 424 309 0009).

El consulado de Kansas City organiza todos los martes citas especiales para tramitar pasaportes X/@ConsulMexKan

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció una “semana de asesorías legales gratuitas” en todos sus consulados desde el 27 al 31 de julio.

El evento tiene como objetivo brindar información a la comunidad mexicana sobre lo que deben tener en cuenta al iniciar un trámite migratorio. Algunas de las premisas que prevén afianzar son:

Acudir con abogados(as) certificados(as)

Verificar su licencia de conducir

Leer antes de firmar. Nunca se deben firmar documentos en blanco

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México coordinó una jornada de asesorías legales externas en la última semana de julio X/@ConsulMexKan

“Inclusión es protección. Antes de realizar trámites migratorios, infórmate: Desconfía si un(a) abogado(a) te pide dinero en efectivo, conserva copias y recibos de tus trámites, y recuerda que las personas notarias no brindan asesoría jurídica", advirtió la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un folleto oficial.

Cómo está organizada la semana de asesorías legales para mexicanos

El evento cuenta con una serie de pláticas informativas y consultas impartidas por diferentes organizaciones conforme al siguiente calendario: