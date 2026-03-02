Asesoría legal gratis en Texas para mexicanos: cómo obtener ayuda de abogados sin cita previa en marzo 2026

El Consulado General de México en Houston, Texas, y en otras partes de Estados Unidos ofrece asesorías legales a los connacionales que viven en el país norteamericano, sin importar su estatus migratorio. Las atenciones abarcan desde temas migratorios hasta penales o familiares.

Cómo obtener ayuda legal gratis en Houston

Los mexicanos que vivan en Estados Unidos pueden acercarse con las autoridades consulares para recibir asesoría legal gratuita sin importar su estatus migratorio, según el Consulado General de México en Houston.

Además del tema migratorio, los abogados del consulado también brindan asistencia en materia penal, civil y laboral (X/@ConsulMexHou)

El servicio consiste en la atención especializada de abogados en materia penal, civil, laboral y migratoria. La atención no tiene costo y tampoco se necesita de cita previa para poder recibir la asistencia.

Los solicitantes pueden ser atendidos en el Piso 2 de 3200 Rogerdale Rd en Houston por orden de llegada y necesitan acudir según los horarios de los servicios que deseen consultar, que son:

Lunes : asesorías legales en temas de migración de 10.00 hs a 12.00 hs (hora local).

: asesorías legales en temas de migración de 10.00 hs a 12.00 hs (hora local). Martes : asesorías legales en asuntos de migración de 10.00 hs a 12.00 hs.

: asesorías legales en asuntos de migración de 10.00 hs a 12.00 hs. Miércoles : asesorías legales en cuestiones de migración, civil y penal de 10.00 hs a 12.00 hs.

: asesorías legales en cuestiones de migración, civil y penal de 10.00 hs a 12.00 hs. Jueves : asesorías legales en asuntos de migración de 10.00 hs a 12.00 hs.

: asesorías legales en asuntos de migración de 10.00 hs a 12.00 hs. Jueves : asesorías legales en temas civil y familiar de 15.00 hs a 17.00 hs.

: asesorías legales en temas civil y familiar de 15.00 hs a 17.00 hs. Viernes: asesorías legales en puntos civil y laboral con un horario de atención de 10.00 hs a 12.00 hs.

La asesoría legal que brindan los abogados del Consulado de México es gratis y está disponible para los connacionales que estén en EE.UU. (Pexels/Towfiqu barbhuiya)

Dentro de las acciones de protección legal hacia los mexicanos que viven en EE.UU., el consulado pone a disposición de los interesados el número de conmutador (713) 271 6800 con las extensiones:

Asuntos penales: 2008 y 2006

Asuntos migratorios: 2001 y 2002

Asuntos laborales: 2004 y 2006

Asuntos civiles y VAIM: 2007 y 2004

Asuntos administrativos: 2006

Orientación general sobre protección consular: 2003

Asuntos jurídicos y cartas rogatorias: 2005

O el teléfono para casos de emergencia, que es CIAM 520-623-7874 o al 713-857-6504. Las autoridades consulares brindan apoyo y orientación en detenciones por las autoridades estadounidenses, hospitalizaciones, desastres naturales y otras situaciones críticas.

Qué otros servicios tiene el Consulado de México en Houston

El Consulado General de México en Houston ofrece diferentes servicios a sus connacionales; según su sitio web, estos pueden dividirse de la siguiente forma:

Trámites del Departamento de Documentación

Pasaporte para mayores de edad.

Pasaporte para menores de edad.

Matrícula consular.

Credencial para votar en el extranjero.

Cartilla militar.

Permiso OP7.

Formato de salida de menores.

Trámites del Departamento de Registro Civil

Copias certificadas (Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción).

Registro de doble nacionalidad.

Registro de matrimonio.

Registro de defunción.

Registro de las personas nacidas en México (sin registro de nacimiento).

Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento.

Acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.

Los consulados de México en EE.UU. ofrecen diversos servicios y trámites (Archivo/X @ConsulMexMia)

Certificaciones

Menaje de Casa.

Certificado para acreditar la supervivencia física de los pensionistas.

Cotejo o certificación de pasaporte mexicano o matrícula consular.

Cartas de Datos Registrales o Certificados de no Antecedentes Penales.

Apostilla.

Traslado de restos.

Departamento de Fe Pública

Poderes notariales para personas físicas y morales.

Revocación de poderes.

Testamento.

Repudio de derechos hereditarios.

Protección

Directorio de Protección y Asuntos Legales.

Permiso humanitario.

Localización de familiares en el extranjero.

Abogados PALE.

Política de Vinculación y Atención Integral para la Mujer (VAIM).

Menores de edad.

Detenciones.

Repatriaciones.

Asuntos laborales.

Comunidades

Ventanilla de Salud.

Ventanilla de Asesoría Financiera.

Ventanilla de Orientacion Educativa.

Asuntos culturales.

La mayoría de estos trámites requieren de cita previa y los requisitos para recibir la atención deben ser consultados directamente en las oficinas del Consulado de México en Houston o en los espacios móviles durante sus jornadas sobre ruedas.