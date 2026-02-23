Buenas noticias para los mexicanos: consulado de Houston tendrá jornada de vacunación gratis del 23 al 25 de febrero

La comunidad mexicana en Texas tendrá la oportunidad de acceder a servicios preventivos gratuitos, luego de que el Consulado General de México en Houston anunciara una jornada especial de vacunación contra la influenza del 23 al 25 de febrero.

Cuándo y dónde será la jornada de vacunación del consulado de Houston

El Consulado General de México en Houston llevará a cabo una campaña de vacunación contra la influenza del 23 al 25 de febrero .

llevará a cabo una campaña de vacunación contra la del . Los interesados podrán acudir a la sede ubicada en 3200 Rogerdale Rd en un horario de 9 a 11 hs, según las redes sociales del consulado.

La jornada es gratuita y no se requiere presentar seguro médico ni agendar cita previa. El objetivo es eliminar barreras económicas y administrativas para facilitar el acceso a la inmunización. Además, el personal brinda atención y orientación en español.

Jornada de vacunación contra la influenza

La vacunación anual contra la influenza es fundamental para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso fallecimientos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La vacuna contra la influenza es clave en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo) Mark J. Terrill - AP

De acuerdo con el IMSS, los beneficios de la vacunación contra la influenza son los siguientes:

Reduce la gravedad de la enfermedad.

Protege a las mujeres antes y después del embarazo

Reduce el riesgo de hospitalización por influenza.

Previene complicaciones graves.

Puede salvar vidas.

Entre los grupos más vulnerables, que deben recibir una dosis de manera prioritaria, se encuentran:

Población infantil: niños entre 6 meses y 5 años de edad.

niños entre Adultos mayores: personas de 60 años en adelante.

personas de Mujeres embarazadas: en cualquier etapa de gestación.

en cualquier etapa de gestación. Pacientes con comorbilidades: personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, asma, hipertensión o cáncer.

Los servicios que ofrece la ventanilla de salud del consulado en Houston

La Ventanilla de Salud del consulado, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brinda apoyo a la comunidad mexicana y latina, especialmente a quienes no cuentan con seguro médico.

Los servicios de las Ventanillas de Salud son gratuitos y se ofrecen sin importar el estatus migratorio del individuo (ventanillasdesaludums.org)

Los servicios fundamentales disponibles en las instalaciones incluyen una amplia gama de prestaciones, tales como:

Operativos de diagnóstico mediante unidades médicas móviles para la detección oportuna de padecimientos.

mediante unidades médicas móviles para la detección oportuna de padecimientos. Organización de ferias sanitarias y eventos destinados a la afiliación en esquemas de salud pública.

destinados a la afiliación en esquemas de salud pública. Asesoría y canalización hacia recursos de nutrición, defensa del consumidor y gestión de facturación hospitalaria.

hacia recursos de nutrición, defensa del consumidor y gestión de facturación hospitalaria. Campañas intensivas de inmunización y vacunación.

Evaluaciones y exámenes de salud visual.

Por otro lado, la representación consular mexicana facilita el enlace con clínicas y centros hospitalarios que ofrecen atención médica a precios accesibles, para garantizar el servicio independientemente del estatus migratorio del solicitante.

Adicionalmente, se promueve la medicina preventiva a través de la educación sobre las patologías con mayor incidencia en la comunidad hispana y consejos para un estilo de vida saludable.

Finalmente, se proporciona acompañamiento técnico para el registro o actualización en programas de salud gubernamentales para quienes cumplan con los requisitos, con el fin de proteger a menores y mujeres en etapa de gestación.

El horario de atención al público de la Ventanilla de Salud es de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. Para aquellas personas que requieran asesoría personal, detalles adicionales sobre los servicios o resolver dudas específicas antes de su visita, deberán comunicarse a la línea telefónica 713-271-6800, extensión 3101, para ser atendidos directamente con el área correspondiente.