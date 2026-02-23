Buenas noticias para los mexicanos: consulado de Houston tendrá jornada de vacunación gratis del 23 al 25 de febrero
La inmunización contra la influenza busca reducir riesgos de hospitalización y complicaciones graves
La comunidad mexicana en Texas tendrá la oportunidad de acceder a servicios preventivos gratuitos, luego de que el Consulado General de México en Houston anunciara una jornada especial de vacunación contra la influenza del 23 al 25 de febrero.
Cuándo y dónde será la jornada de vacunación del consulado de Houston
- El Consulado General de México en Houston llevará a cabo una campaña de vacunación contra la influenza del 23 al 25 de febrero.
- Los interesados podrán acudir a la sede ubicada en 3200 Rogerdale Rd en un horario de 9 a 11 hs, según las redes sociales del consulado.
La jornada es gratuita y no se requiere presentar seguro médico ni agendar cita previa. El objetivo es eliminar barreras económicas y administrativas para facilitar el acceso a la inmunización. Además, el personal brinda atención y orientación en español.
Jornada de vacunación contra la influenza
La vacunación anual contra la influenza es fundamental para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso fallecimientos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con el IMSS, los beneficios de la vacunación contra la influenza son los siguientes:
- Reduce la gravedad de la enfermedad.
- Protege a las mujeres antes y después del embarazo
- Reduce el riesgo de hospitalización por influenza.
- Previene complicaciones graves.
- Puede salvar vidas.
Entre los grupos más vulnerables, que deben recibir una dosis de manera prioritaria, se encuentran:
- Población infantil: niños entre 6 meses y 5 años de edad.
- Adultos mayores: personas de 60 años en adelante.
- Mujeres embarazadas: en cualquier etapa de gestación.
- Pacientes con comorbilidades: personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, asma, hipertensión o cáncer.
Los servicios que ofrece la ventanilla de salud del consulado en Houston
La Ventanilla de Salud del consulado, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brinda apoyo a la comunidad mexicana y latina, especialmente a quienes no cuentan con seguro médico.
Los servicios fundamentales disponibles en las instalaciones incluyen una amplia gama de prestaciones, tales como:
- Operativos de diagnóstico mediante unidades médicas móviles para la detección oportuna de padecimientos.
- Organización de ferias sanitarias y eventos destinados a la afiliación en esquemas de salud pública.
- Asesoría y canalización hacia recursos de nutrición, defensa del consumidor y gestión de facturación hospitalaria.
- Campañas intensivas de inmunización y vacunación.
- Evaluaciones y exámenes de salud visual.
Por otro lado, la representación consular mexicana facilita el enlace con clínicas y centros hospitalarios que ofrecen atención médica a precios accesibles, para garantizar el servicio independientemente del estatus migratorio del solicitante.
Adicionalmente, se promueve la medicina preventiva a través de la educación sobre las patologías con mayor incidencia en la comunidad hispana y consejos para un estilo de vida saludable.
Finalmente, se proporciona acompañamiento técnico para el registro o actualización en programas de salud gubernamentales para quienes cumplan con los requisitos, con el fin de proteger a menores y mujeres en etapa de gestación.
El horario de atención al público de la Ventanilla de Salud es de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. Para aquellas personas que requieran asesoría personal, detalles adicionales sobre los servicios o resolver dudas específicas antes de su visita, deberán comunicarse a la línea telefónica 713-271-6800, extensión 3101, para ser atendidos directamente con el área correspondiente.
