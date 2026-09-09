Oficial y confirmado: la nueva regla del DHS sobre la green card para hijos de trabajadores en misiones oficiales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estableció cambios en el procedimiento para determinados niños nacidos en Estados Unidos, fundamentados en que no adquieren la ciudadanía estadounidense por ser hijos de extranjeros que se encuentran en el país norteamericano solo por una misión oficial. La disposición fue publicada el 4 de septiembre y establece un mecanismo para que accedan a la green card.

Quiénes pueden acceder a la residencia permanente bajo la nueva regla del DHS

La nueva normativa reemplaza el criterio centrado exclusivamente en los “oficiales diplomáticos” por una categoría más amplia de “empleados de gobiernos extranjeros”. El cambio incluye a determinados trabajadores de embajadas y consulados, funcionarios gubernamentales extranjeros y empleados de organizaciones internacionales que cuentan con inmunidad reconocida en EE.UU.

El beneficio está dirigido a menores nacidos en EE.UU. a partir del 4 de septiembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. El padre debe ser empleado de un gobierno extranjero y no tener ciudadanía estadounidense al momento del nacimiento.

Dentro de la definición se encuentran los diplomáticos acreditados, incluidos:

Embajadores

Ministros

Encargados de negocios

Consejeros

Secretarios

La regulación también fija límites. No incluye a asistentes personales, choferes o trabajadores domésticos contratados individualmente por funcionarios.

Tampoco contempla empleados de empresas estatales que no tengan las clasificaciones migratorias correspondientes, operarios de terceros países destinados a embajadas extranjeras ni contratistas que carezcan de una visa A o G.

Green card para hijos de empleados de gobiernos extranjeros: así es el trámite

La residencia permanente no se concede automáticamente. El mecanismo establecido por el DHS permite que el menor sea registrado voluntariamente mediante el formulario I-485.

Si la solicitud resulta aprobada, la green card se registra con efecto retroactivo desde la fecha de nacimiento.

Esta medida beneficia a niños nacidos en EE.UU. que no adquieren la ciudadanía automáticamente porque sus padres son empleados de gobiernos extranjeros o de organizaciones internacionales con inmunidad Fotomontaje generado con IA

Los procedimientos administrativos también fueron modificados mediante cambios en los formularios I-485 y G-325R. El primero corresponde al proceso voluntario para solicitar la residencia permanente, mientras que el segundo se utiliza para cumplir con el registro de extranjeros previsto por la legislación migratoria cuando los padres no optan por la green card.

El I-485 tiene tarifas de presentación de 1440 dólares en formato físico y US$1390 en formato electrónico, según la información oficial. En cambio, el G-325R no requiere ningún pago.

Los menores nacidos antes del 4 de septiembre continúan sujetos a las normas que les correspondían antes de este nuevo cambio.

Una orden judicial limita la nueva norma de la green card

Aunque la regla entró en vigencia el pasado 4 de septiembre, su aplicación está condicionada por una medida judicial emitida el 2 de septiembre en el caso Casa Inc. v. Trump, tramitado ante un tribunal federal de Maryland.

Se modificaron los formularios I-485 y G-325R para permitir que estos individuos regularicen su estatus migratorio de manera voluntaria Imagen creada con IA

La orden preliminar establece que el DHS no puede implementar la nueva normativa respecto de los integrantes de la clase certificada en ese proceso mientras permanezca vigente la suspensión. El gobierno tampoco puede adoptar medidas que contradigan las disposiciones establecidas por el tribunal.

La situación implica que la entrada en vigor formal de la regla y su aplicación práctica no avanzan de manera general para las personas alcanzadas por la orden. El DHS podrá continuar con la implementación correspondiente si obtiene el levantamiento de la medida o una resolución judicial que permita aplicar la normativa.