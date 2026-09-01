Avanza el ICE en septiembre: el DHS asegura que todos los agentes ya tendrán cámaras corporales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prevé completar la distribución de cámaras corporales para el personal de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en septiembre. El objetivo es equipar a todo el personal desplegado en operaciones de campo antes de la finalización del mes.

Cámaras corporales del ICE: Mullin prevé completar el despliegue en septiembre

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, anunció esta actualización durante una conferencia de prensa este martes 1° de septiembre en Nueva York. El funcionario reafirmó el compromiso del gobierno respecto a los plazos previstos para el equipamiento del personal de campo.

Al ser consultado sobre el avance en la entrega de cámaras corporales en agentes durante los operativos del ICE, el funcionario federal detalló: “Nos estamos acercando. Para finales de septiembre, estoy bastante seguro de que lo habremos logrado”.

Mullin también explicó que la estrategia gubernamental abarca otras alternativas complementarias para reforzar los procedimientos. En ese sentido, añadió: “También contamos con otras opciones. Tenemos las cámaras fijas que estamos tratando de instalar”.

De acuerdo con CNN, el uso de dispositivos de grabación cuenta con consenso entre las distintas fuerzas políticas. La adopción del equipamiento surge tras enfrentamientos agresivos y mortales entre agentes federales y miembros del público durante el último año.

Anteriormente, Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, respaldó públicamente la aplicación de estas herramientas. De hecho, afirmó en el programa Face the Nation de CBS News que apoya el uso de dispositivos para transparentar la perspectiva del personal.

DHS y Motorola: cómo buscan ampliar el uso de cámaras en equipos de los agentes

En su discurso, el titular del DHS también brindó detalles sobre otras alianzas de la entidad gubernamental con empresas privadas de tecnología. En ese marco, mencionó que el departamento colabora con Motorola para mejorar los micrófonos de los agentes.

Mullin especificó que la empresa trabaja junto al DHS en la optimización de los sistemas de audio. El funcionario señaló que los componentes de comunicación habituales incorporarán nuevas herramientas de video.

“Parte de la tecnología de algunos de los micrófonos que todos estos chicos ya usan, que ya llevan puestos, también tiene capacidad para cámaras”, explicó.

Un agente del ICE observa una manifestación contra las redadas migratorias frente al Centro de Detención Metropolitano, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo) Eric Thayer - FR171986 AP

Según contó, el secretario coordinó un encuentro estratégico con la máxima autoridad de la firma tecnológica durante la presente semana. La reunión estará centrada en cómo activar esa tecnología con mayor rapidez. “Estamos hablando de cómo podemos ponerlas en funcionamiento más rápido también”, aseguró.

Cámaras corporales del ICE: el plazo que pasó de agosto a septiembre

El ICE informó en un comunicado previo remitido a la cadena CNN sobre la adquisición de los dispositivos necesarios. La institución confirmó la compra total del equipamiento tecnológico para dotar a sus funcionarios y personal en funciones de campo.

La agencia gubernamental cuenta con un programa de instrucción profesional para el correcto uso de los nuevos dispositivos de trabajo. “La capacitación necesaria para equipar a cada agente sigue en curso y esperamos completarla pronto”, precisó la agencia.

Los planes iniciales de la institución proyectaban un plazo de implementación más acotado que el cronograma actual. El organismo esperaba que la totalidad de su personal de terreno utilizara los dispositivos para finales del mes de agosto.

El despliegue de las cámaras corporales abarca operaciones de vigilancia y control en las calles. La integración de los dispositivos busca registrar las decisiones y acciones de los efectivos durante sus intervenciones cotidianas.