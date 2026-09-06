Uscis ya permite solicitar la green card por internet, pero no todos pueden presentar online el formulario I-485

El formulario I-485 es utilizado por determinados extranjeros que se encuentran en Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente mediante un ajuste de estatus. La posibilidad de presentarlo por internet no está disponible para todos los casos y depende de quién presenta la solicitud y de la petición migratoria subyacente.

Quiénes pueden presentar el I-485 de manera online

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los abogados y representantes autorizados pueden presentar el I-485 online —conocido como Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus— de manera simultánea con una petición I-130 o I-140.

La opción de presentar el formulario I-485 en línea está disponible únicamente para ciertos solicitantes y sus representantes Imagen creada con IA

También pueden hacerlo quienes presentan por cuenta propia una petición I-140 como trabajadores extranjeros, siempre que envíen ambos formularios de manera concurrente.

Quienes presentan el I-485 personalmente, pero no son autopeticionarios de una I-140, tienen un procedimiento diferente. Primero, el patrocinador debe enviar el I-130 o I-140 desde su propia cuenta de Uscis. Después de que se confirme la recepción de esa petición, el solicitante podrá tramitar el I-485 de manera online si cumple con los demás requisitos.

Qué documentos pueden acompañar al I-485 online

El sistema permite incorporar determinados formularios mediante archivos PDF. Entre ellos se encuentran:

G-28 , cuando existe representación legal

, cuando existe representación legal I-130, I-131 e I-140

Los suplementos A y J del I-485

I-693 , correspondiente al examen médico

, correspondiente al examen médico I-765 , para solicitar autorización de empleo

, para solicitar autorización de empleo I-864, relacionado con el patrocinio económico

Existe una consideración para quienes ya tienen un I-485 pendiente cuyo número de recibo comienza con IOE. En esos casos, los suplementos A y J pueden enviarse posteriormente por internet como solicitudes independientes.

El I-693 requiere atención específica. Si debe presentarse junto con el I-485 digital, el interesado tendrá que abrir el sobre entregado por el profesional certificado, escanear el formulario y cargarlo en la plataforma.

Los documentos originales y el sobre deben conservarse porque el Uscis puede pedir que se presenten como evidencia o revisar los originales durante una entrevista

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

I-765 y green card: cuándo el permiso de trabajo debe enviarse por correo

Quienes soliciten un permiso de trabajo mediante el I-765 bajo la categoría (c)(9) y pertenezcan a una categoría exenta del pago de tarifa no deben utilizar la carga de PDF del trámite online. El sistema puede exigir el pago correspondiente y el Uscis no devuelve ese dinero una vez presentado el formulario por esa vía.

Para conservar la posibilidad de solicitar la exención, el I-765 debe enviarse físicamente por correo a la dirección establecida para ese trámite. Antes de presentar el I-485 también es necesario comprobar que exista disponibilidad de una visa de inmigrante según el caso y revisar el boletín mensual.

I-485: qué cambia con la nueva edición desde el 18 de septiembre

La actualización del formulario tendrá una fecha determinante: 18 de septiembre. A partir de ese día, las versiones anteriores del I-485 serán rechazadas. Por ello, quienes preparen una solicitud deben comprobar que utilizan la versión vigente antes de enviarla.

El trámite puede realizarse por correo postal o, cuando el caso reúna las condiciones establecidas, mediante una cuenta del Uscis. La alternativa digital también permite consultar el estado del expediente.

Para utilizar los servicios online, cada solicitante debe contar con una cuenta individual. Las credenciales no deben compartirse con familiares, amigos u otras personas. Los menores de 14 años deben utilizar un perfil creado y gestionado por su padre, madre o tutor legal.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

Cuenta de Uscis: los pasos para registrarse y presentar trámites online

El registro comienza en el portal myUscis y comprende los siguientes pasos:

Proporcionar un correo electrónico personal y activo, que servirá tanto para ingresar a la cuenta como para recibir comunicaciones de la agencia.

Después debe confirmar la dirección mediante el mensaje enviado por la agencia y aceptar los términos de uso.

A continuación, debe establecer una contraseña de al menos ocho caracteres que incluya mayúsculas, minúsculas y un carácter especial.

El sistema también solicita configurar la verificación en dos pasos, que puede realizarse mediante una aplicación de autenticación, correo electrónico o SMS. Para esta última alternativa se requiere un número de teléfono celular de EE.UU.

Una vez introducido el código recibido, el organismo proporciona un código de respaldo permanente. Es necesario conservarlo en un lugar seguro para recuperar la cuenta si se pierde el acceso al teléfono o al correo electrónico.

Como último paso, el usuario configura cinco preguntas de recuperación y se selecciona el tipo de cuenta: solicitante, peticionario o representante legal. Finalmente, el Uscis envía un correo donde confirma que el registro fue completado.