Oficial y confirmado: las citas consulares de Estados Unidos para familias de inmigrantes siguen en suspenso

Las citas consulares para visas de Estados Unidos continúan suspendidas y reprogramadas en distintas partes del mundo, sin que el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) haya establecido una fecha para normalizar el servicio. La medida mantiene pendientes trámites que ya fueron iniciados por inmigrantes, estudiantes, trabajadores, turistas y familiares de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes.

Por qué permanecen suspendidas las citas consulares para las visas

El gobierno federal explicó que la pausa está relacionada con una capacitación internacional dirigida a funcionarios consulares. El objetivo es reforzar la revisión de las solicitudes y determinar si los aspirantes podrían depender de beneficios públicos en EE.UU.

El Uscis estableció que permitirá realizar el proceso dentro de Estados Unidos a quienes tengan "circunstancias extraordinarias" Imagen ilustrativa generada con IA

“Lamentablemente, ya tiene un par de semanas y no ha dado fecha todavía el gobierno cuándo va a reactivar el proceso”, dijo el abogado de inmigración Jaime Barrón a Telemundo.

La pausa de citas consulares también afecta a solicitantes de green card

Las nuevas directrices aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) establecieron que la mayoría de las personas que buscan obtener la residencia permanente y se encuentran temporalmente en EE.UU. deberán realizar el procedimiento mediante un consulado en su lugar de origen.

Esta medida llevó a que la pausa afectara a varios inmigrantes que dejaron el país norteamericano. El Uscis estableció que el ajuste de estatus dentro de EE.UU. podrá considerarse cuando existan circunstancias extraordinarias.

Estados Unidos suspendió las citas de visa americana en embajadas y consulados de todo el mundo

La decisión queda bajo la evaluación del funcionario correspondiente y se presenta como una excepción a la vía consular que ahora se aplica a la mayoría de los solicitantes. Entre las situaciones contempladas aparecen:

Algunas categorías de visas de doble intención, como H-1B y L-1

Determinados casos de refugiados y solicitantes de asilo

También pueden considerarse solicitudes laborales cuando el interesado pueda demostrar un beneficio económico o un interés nacional para EE.UU.

Las nuevas condiciones afectan especialmente a estudiantes, turistas y cónyuges de ciudadanos estadounidenses que necesitan salir del país norteamericano para continuar sus trámites. El problema aumenta cuando la salida coincide con restricciones de viaje, suspensiones de visas o demoras en los consulados encargados de procesar sus expedientes.

Aumentan las demoras en las citas consulares tras la suspensión

Los tiempos de espera ya eran prolongados en algunos consulados. Los datos incluidos en los reportes situaron las demoras en alrededor de 11 meses en Bogotá y por encima de 14 meses en Ciudad Juárez.

La suspensión de entrevistas agregó incertidumbre a procesos que ya requerían largos períodos. Uno de los casos conocidos es el de Rosa Rivera, quien viajó con su esposo al Consulado General de EE.UU. en Ciudad Juárez para completar su trámite de residencia, según contó a Telemundo.

Su solicitud fue aprobada tres semanas después, pero la sede cerró cuando debía recoger su pasaporte con la documentación. Rivera permaneció cerca de un mes en Ciudad Juárez junto con su esposo y señaló que el proceso había representado un gasto superior a 20.000 dólares.

El DOS comunicó al medio que continuará con los procesos de solicitudes de visas de inmigrante conforme lo permita la capacidad de cada sede. También señaló que los solicitantes serán informados cuando existan nuevos espacios y deberán esperar una comunicación oficial antes de acudir nuevamente al consulado.

“El Departamento de Estado se tomará el tiempo necesario en cada caso para mantener los más altos estándares de revisión y verificación de los solicitantes de visa”, agregó la agencia.